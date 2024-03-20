人民网里约热内卢3月18日电 （记者陈海琪）当地时间3月18日，正在巴西里约热内卢访问的福建省人大常委会秘书长黄新銮一行到访巴西中国和平统一促进会（以下简称“巴西和统会”）会馆，与里约侨界代表举行座谈会。中国驻里约总领事馆领侨处处长齐冀、巴西和统会会长张小春出席座谈会并致辞。

齐冀表示，里约各大侨团为促进当地经济社会的发展，维护海外侨胞的合法权益做出了积极贡献。总领馆将一如既往地支持和关心侨团的工作，为解决侨界面临的困难和问题提供力所能及的帮助。希望侨胞们利用好此次与福建省大人代表团座谈的机会，拓宽双方沟通交流的渠道，以“侨”为“桥”，搭建起中巴各领域的合作平台。

张小春对代表团的到访表示热烈欢迎，并介绍了巴西和统会近年来开展工作情况。他表示，福建省在对台工作中具有独特的地位和作用，在探索海峡两岸融合发展的新路和深化融合发展、践行“两岸一家亲”理念的实际工作中，积累了丰富经验。巴西和统会将继续积极配合中国驻里约总领事馆工作，与福建省涉台部门保持紧密联系，增强“反独促统”工作的忧患意识和侨团的责任意识，提高维护国家安全和海外华侨华人团结合作的能力和水平。

巴西和统会会长张小春（中）在座谈会上致辞。人民网记者 陈海琪摄

黄新銮介绍了近年来福建省在经济发展、交通建设、文化旅游和对外交往方面取得的成就，并表达了对在外打拼的巴西侨胞的敬意。他表示，希望巴西侨胞能“留心、留根、留路”，积极为巴西和中国的发展贡献自己的力量，同时也欢迎巴西侨胞来福建考察交流。

中国驻里约总领馆领侨处处长齐冀（中）在座谈会上致辞。人民网记者 陈海琪摄

福建省人大常委会秘书长黄新銮（中）在座谈会上致辞。人民网记者 陈海琪摄

巴西和统会永久名誉会长尹楚平、王俊晓，执行会长林海平，监事长魏贵德，巴西闽商联合会监事长林本昂等侨界代表以及多名旅巴台胞参加了座谈会。座谈会由巴西和统会秘书长张颖主持。

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