人民网北京3月20日电 （记者符园园）3月19日，中国—巴西高层协调与合作委员会财金分委会项下首届中国—巴西金融论坛在北京举行。

首届中国—巴西金融论坛在北京举行。人民网记者 符园园摄

此次论坛是中巴财金分委会第十次会议配套活动。来自新开发银行、亚洲基础设施投资银行、中国工商银行、巴西银行等20家金融机构和企业的代表参加论坛，围绕强化本币支付合作、推进绿色融资、加强基础设施投融资合作等议题进行深入交流。

中国财政部副部长廖岷在致辞中表示，中方愿同巴方共同努力，沿着两国元首确定的方向，深化双边金融合作，赋能中巴经贸投资高质量发展，推动中巴关系不断迈上新台阶。

巴西财政部副部长罗熙丹表示，中巴经济合作潜力巨大，将继续推动双方深化金融合作。

巴西财政部副部长罗熙丹。人民网记者 符园园摄

“中国和巴西资本市场具有巨大的发展潜力，双方在经济金融合作领域机遇无限。当前中国经济正在回升向好，而巴西正致力于能源转型，两国的投资流动存在巨大的利益交汇点。”罗熙丹在接受人民网采访时说道。

罗熙丹认为，扩大本币使用有助于进一步加强双边合作。她指出，2023年，中巴双方的本币结算合作取得了积极进展。人民币在巴西的使用大幅增加，一些巴西银行加入了中国人民币跨境支付系统。“据了解，人民币目前是巴西外汇结算中的第八大交易货币，存在上升至第四或第五的趋势。”

今年是中巴建交50周年，罗熙丹表示，希望未来能够将更多金融机构纳入中巴扩大产能合作基金运作机制中。“该基金对于投资增长至关重要，特别是在可持续发展、绿色基础设施、电动汽车、电池及其相关产业链等方面。”

据悉，今年6月，中国—巴西高层协调与合作委员会（COSBAN）会议将在北京举行。

此次论坛是为筹备COSBAN第七次全体会议而举行。

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