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中国第22批赴黎巴嫩维和多功能工兵分队履职100天

用实际行动擦亮“中国蓝盔”闪亮名片

2024年03月20日09:42 | 来源：人民网-国际频道
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人民网大马士革3月20日电 （记者薛丹）中国第22批赴黎巴嫩维和多功能工兵分队自去年12月份轮换部署到位后，已在维和岗位上履职100天。面对日益严峻的黎以局势，官兵们持续奋战在维护和平的第一线，用实际行动不断擦亮“中国蓝盔”的闪亮名片。

自去年部署到位后，分队立即接到联合国地雷行动中心的考核要求，全体扫雷排爆作业手迅速进入战位，全员一次性通过联合国地雷行动中心的资质认证考核，拿到前往黎以临时边境雷场的通行证。3个多月以来，官兵克服安全形势严峻、地理环境复杂等不良影响，在边境一线协助维和友军修复改善防御工事。高标准完成防空掩体修复、工程材料转运、防护墙吊装、防护网更新等2项年度任务和6项临时任务。

该分队下辖的一级医院还积极开展人道主义救援，在完成日常医疗保障的同时，深入黎巴嫩多个村庄提供健康检查、中医诊疗、药品捐赠和医疗咨询等服务。截至目前，累计接诊救治当地群众150余人次。同时，分队还多次组织官兵前往驻地学校开展物资捐赠和文化交流活动。

据了解，自1月下旬接收到海运补给物资以来，分队有序推进营区改造、装备检修、库房规范等各项工作，同时区分冲突波及、武装袭击等背景持续开展全要素联动演练，为接下来联合国季度装备核查、联黎部队“猛虎”联合演习等任务做好充分准备。“中国蓝盔”下一步将始终牢记和平使命，严格遵守联合国各项规定制度，在任务期内认真履行职能，为维护地区和平稳定作出更大贡献。

(责编：王禹蘅、常红)

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