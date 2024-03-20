人民网贝尔格莱德3月19日电 （记者谢亚宏）3月15日，中国（江苏）第19期援马耳他医疗队前往马耳他卫生部拜会新任卫生部长阿贝拉，介绍医疗队工作情况并就进一步深化中马两国医疗合作等交换意见。马耳他卫生部常秘约瑟夫、地中海地区中医中心董事会主席佩奇等列席。

马耳他卫生部长（左六）与医疗队全体成员合影。中国（江苏）第19期援马耳他医疗队供图

卫生部长阿贝拉对中国医疗队在马耳他长期以来的工作成效给予高度肯定，并表示将持续支持地中海地区中医中心的发展。

中国（江苏）第19期援马耳他医疗队队长冯骅介绍了当前医疗队工作基本情况及后期重点工作规划。

双方就中医针灸参与马耳他公共卫生局减肥科研项目、面向马耳他青少年群体推广中医、深入养老机构开展中医服务等方面展开了初步商议、凝聚共识。

中国医疗队来马工作，是实践中医药为构建人类卫生健康共同体贡献中国智慧的承诺和两国人民深情厚谊的生动体现。医疗队表示将据此务实笃行，以仁心仁术推动两国中医药领域合作在教育、科研等多方面的落地，切实惠及马耳他民众，不负中马两国政府和人民的信任与期待。

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