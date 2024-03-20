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马耳他大学孔子学院携手职业院校共赏中华文化之美

2024年03月20日09:31 | 来源：人民网-国际频道
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人民网贝尔格莱德3月19日电 （记者谢亚宏）笔走龙蛇的汉字、清香四溢的中国茶、酥脆可口的经典小吃……当地时间3月19日，马耳他大学孔子学院受邀参加马耳他旅游学院举办的开放日活动，为该校师生带去了一场别开生面的文化盛宴。现场氛围热闹欢腾，参与者们乐在其中，体验中国文化元素的独特魅力。

活动现场，马耳他大学孔子学院的中文老师们精心布置展台，一笔一笺一句祝福、一壶一盏一缕茶香，别有巧思地将“中国”二字融入小吃展台的布置中，让参与师生沉浸在中华文化的博大精深之中。

汉字体验展台前的体验者络绎不绝，大家纷纷拿着汉字祝福语清单仔细观看，和同伴讨论着，要从“心想事成”“好事发生”“长风破浪”“前程似锦”等祝福语里挑选出最心仪的一个。孔院老师们讲解词句所代表的含义，细致认真地为参与者写下美好祝愿。更有体验者主动提出要画上中国代表性元素——憨态可掬的大熊猫。参与人员纷纷表示，这一活动增进了他们对汉字的了解，他们要将来自中国的祝福带给自己的家人好友。

中国茶文化展台前，大家表现出了对中国茶的极大兴趣。马大孔院为此次活动准备了铁观音、白芽奇兰、祁门红茶等代表性茶叶，在体验者品茶茗香时，孔院教师为大家介绍中国茶的分类、特点等，共同探讨中西茶文化的异同。不少同学表示，这是自己第一次品尝中国茶，很喜欢茶的清香，并在整场活动中多次光顾茶艺体验区。

此次开放日除了中国语言文化体验区以外，还有多个其他国家语言文化体验区，如英语、法语、德语、意大利语、西班牙语和马耳他语。

马耳他大学孔子学院在活动中的精彩亮相不仅为旅游学院的师生们带去了一场异彩纷呈的文化体验盛宴，也促进了中马两国之间的文化交流与理解。未来，马耳他大学孔子学院也将继续积极参与各类文化交流活动，为增进中马友谊不懈努力。

(责编：王禹蘅、常红)

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