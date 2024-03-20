中国日报网3月19日电 据美国国会山网站11日报道，一项最新调查显示，政治僵局和党派斗争对美国政府的形象产生了消极影响。大多数美国人对政府的有效运作或诚实沟通缺乏信心。近七成美国民众“非常”或“根本”不信任政府的信息。

美国国会山网站报道截图

报道称，2023年美国国会仅通过27项法律，创下几十年来通过法律数量最少纪录，是美国历史上效率最低的一届国会。去年起，美国两党因预算问题拉扯不断。靠临时拨款勉强维持联邦政府运转成为“常规操作”。政府 “停摆”危机时刻紧逼，政党政治凌驾于真正的决策之上。

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调查显示，美国民众普遍对政府持悲观态度。60%的美国成年人不相信政府会做出对国家最有利的决策，63%的人认为政府效率低下，78%的人认为政府在很大程度上是基于政治原因而非公共利益做出决策。这项调查由咨询公司舍恩库珀曼研究中心与乔治华盛顿大学政治管理研究生院、美国全国政府传播者协会和拉根通信联合发起。

文章称，由于美国民众普遍对政府缺乏信心，对政府发布的信息也不信任。调查显示，大约三分之二（62%）的美国成年人认为政府在公共沟通方面效率低下，69%的人“非常”或“根本”不信任政府的信息。

文章警告称，如果美国不停止这种永无休止的、针锋相对的政治斗争，那么美国民众对政府的不信任感将会加剧，并可能在不久的将来陷入危机。

编辑：董静

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