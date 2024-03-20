海外网3月19日电3月18日，国家统计局新闻发言人介绍2024年1-2月份国民经济运行情况。多家境外主流媒体报道了有关数据并表示，中国多项数据超出预期，经济势头进一步向好。

美联社表示，中国经济显示出日趋强劲的迹象。1-2月份中国规模以上工业增加值同比增长7.0%，高于分析师的预期。此外，社会消费品零售总额同比增长5.5%，居民消费价格同比也由降转涨。牛津经济研究院的路易丝·卢 (Louise Loo) 表示，在强劲出口的支撑下，中国在工业生产方面有大幅增长。

英国《金融时报》3月18日撰文表示，中国规模以上工业增加值同比增长7.0%的数字，高于经济学家预期。文章说，中国的工业活动在今年年初有所回升，这对政策制定者来说是一个提振。英国知名经济研究机构凯投宏观的一位经济学家表示，1-2月份中国的总体数据有所改善，预计经济势头将进一步向好。

新加坡《联合早报》报道，中国今年前两个月工业生产数据和社会零售额的增长超出市场预期，标志着2024年开局良好。文章还援引彭博社报道说，这一数据增加了投资者的乐观情绪，沪深300指数在3月18日上涨0.94%，恒生中国企业指数上涨0.48%。超出预期的增长数据显示出中国经济具有发展动力。

日本《日经亚洲》也报道表示，中国规模以上工业增加值同比增长7.0%，这一数字远高于分析师预期。1-2月份社会消费品零售总额同比增长5.5%，这一增长也高于预期。在住宿和餐饮业的推动下，中国的服务业生产指数同比增长5.8%，这些数字都显示出了经济活动前景更为光明。（海外网 张霓）

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