人民网约翰内斯堡3月19日电 （刘畅）18日，中国建材国际南非公司向夸祖鲁·纳塔尔省、东开普省及豪登省的社区捐赠100台KOOL ENERGY移动电源设备（UPS）。捐赠仪式在2024年度非洲太阳能暨储能展览会现场举行，中国驻南非大使馆公使郑冰开、公参刘峪，南非经济发展、旅游和环境事务部门负责人坦德卡·埃伦森（Thandeka Ellenson），南非驻华大使谢胜文夫人恩坦多耶宁吉·切韦莱（Ntandoyeningi Cwele），中建材海外经济合作有限公司总经理姜斐，中国建材国际南非公司总经理钱贤平，以及中资企业代表出席此次捐赠仪式。

18日下午，中国建材国际南非公司向夸祖鲁·纳塔尔省、东开普省及豪登省三省的社区捐赠100台KOOL ENERGY移动电源设备（UPS）。人民网 刘畅摄

姜斐在致辞中表示，中国建材国际南非公司致力于推广太阳能和储能设备及多元化综合服务，经过5年的积极探索，该公司已成为南非户用光伏领域领军企业。考虑到南非部分当地社区依然深受限电减载的影响，该公司积极践行央企社会责任，期望通过捐赠电源设备以改善限电减载期间学校、诊所等处的日常活动水平，为当地社区和居民的福祉做出贡献。

中建材海外经济合作有限公司总经理姜斐致辞。人民网 刘畅摄

钱贤平在采访中表示，作为央企海外属地化公司，中国建材国际南非公司致力于助力中国品牌和产品打开渠道。在展会上，该公司将积极展示中国品牌的独特魅力和产品可靠质量，吸引更多海外客户的关注。通过与国际市场的紧密接触，该公司将不断拓宽销售网络，加强与南非企业和社会的合作，共同探索互利共赢的合作机会。他坚信，在大家的共同努力下，中国品牌和产品将在国际舞台上大放异彩。

出席嘉宾合影。人民网 刘畅摄

切韦莱转达大使谢胜文的问候，谢胜文对中国建材国际南非公司多年来为南非经济发展作出的积极贡献表示赞赏，并表示未来将继续深化各领域务实合作，实现互利共赢，共同推动 南非地区的繁荣和发展，构建高水平中非命运共同体。

现场嘉宾参与捐赠仪式。人民日报非洲中心分社 希拉兹·莫林摄

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