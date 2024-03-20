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中国驻埃及使馆举办2024年全国两会专题媒体吹风会

2024年03月20日09:07 | 来源：人民网-国际频道
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人民网开罗3月19日电 （记者黄培昭、沈小晓）当地时间3月17日，中国驻埃及使馆举办2024年全国两会专题媒体吹风会，中国驻埃及大使廖力强就中国民主制度、经济社会发展和外交政策等向媒体吹风。

廖力强结合参会经历详细介绍中国两会制度，全面解读两会重要成果和方针政策，并从“增长”“创新”“绿色”“合作”四个关键词出发，深入宣介中国经济发展光明论和为世界带来的重要机遇，强调中国将继续以自身高质量发展为全球发展注入正能量。

廖力强回顾并展望中国外交取得的历史性成就和新作为、新气象，重点介绍构建人类命运共同体的生动实践和共建“一带一路”的突出成就，阐述了中方在中美关系、台湾问题、巴以问题、乌克兰问题上的原则立场，强调中国将坚定做这个世界的和平力量、稳定力量、进步力量。

现场气氛热烈，埃媒踊跃提问。会后，埃媒发布报道近40篇，普遍关注中国经济发展成就和民主制度，高度赞赏中国外交政策理念和在解决热点问题上的公正立场，认为中国以维护和平发展的大国担当，为世界增添了稳定性、确定性和正能量，期待中国经济持续稳定发展为埃中双方带来更广阔的合作空间。

(责编：王禹蘅、常红)

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