人民网莫斯科3月19日电 （记者隋鑫）3月18日，由中央广播电视总台亚欧总站、俄罗斯科学院中国与现代亚洲研究所共同主办的“春天里的中国”全球媒体对话会俄罗斯专场在莫斯科举行。中国驻俄罗斯大使张汉晖、俄罗斯科学院中国与现代亚洲研究所所长巴巴耶夫、俄联邦委员会国际事务委员会第一副主席杰尼索夫、俄国家杜马国际事务委员会第一副主席诺维科夫、俄中友协第一副主席库利科娃等中俄政界、学界及媒体代表约40人出席活动。

张汉晖通过中国经济发展对全球发展的贡献、出口“新三样”、“一带一路”倡议成果等角度和生动例证出发，向与会者介绍了今年全国两会展现的中国发展的真实情况和中国式现代化的广阔前景。他特别指出，今年是中华人民共和国成立75周年暨中俄建交75周年。中国连续14年稳居俄第一大贸易伙伴，双边互利合作具有强大韧性和广阔前景。中方愿同俄方共同努力，坚定不移落实两国元首战略共识，在实现各自国家现代化的道路上相互支持、密切协作，推动中俄关系实现更大、更强劲的发展。

俄罗斯联邦委员会国际事务委员会第一副主席杰尼索夫根据自己在中国长期工作和生活的经验，详细阐述了中国的现代化进程。他指出，中国式现代化是更广泛、更深刻的概念，已成为国家和民族发展的指导思想，今日中国的现代化是一个带动世界发展的进程，是具有推动文明发展效应的进程。

俄罗斯国家杜马国际事务委员会第一副主席诺维科夫在发表视频讲话时表示，现代化是中国发展的新动力。中国领导人提出了全球发展倡议、全球安全倡议和全球文明倡议，“一带一路”倡议更是将不同国家凝聚在一起。这些倡议框架内的合作将促进全球问题的解决和构建人类命运共同体。

俄罗斯科学院中国与现代亚洲研究所所长巴巴耶夫表示，“现代化”是当今世界的热词，但如何实现现代化的焦点在中国。在人工智能、汽车制造、铁路建设、生物科技发展、金融基础设施构建等领域，中国向世界展现了有效实现发展目标的经验。他强调，中国的现代化进程对全球发展和世界经济活力的增长具有决定性的影响。

俄中友协第一副主席库利科娃强调了文化现代化在实现中国式现代化中的重要作用。她说，长江和黄河孕育的文明，长城和大运河承载的文化底蕴是推动解决一系列现代化进程中经济和社会问题的深层动力。她指出，如果不理解中国式现代化就无法理解现代中国。

俄罗斯大亚洲电视台台长列别杰夫表示，众多热点社会现象正在具有全球性质，意识形态的作用正在增强。他建议中俄两国学术和教育机构及媒体加强合作，促进两国民众的相知互信。

中央广播电视总台亚欧总站站长王斌表示，围绕国际社会对中国式现代化的高度关注，在中共二十大闭幕后不久，总台在全球组织开展了58场“新征程的中国与世界”媒体活动，与各国朋友交流探讨中国式现代化的时代价值与世界意义，报道触达人次超过18亿。2023年总台以“中国式现代化与世界新机遇”为题，在全球各地举办系列媒体活动，同样受到多国专家学者的积极参与和受众广泛欢迎。2024年，“春天里的中国”全球媒体对话会已在哈萨克斯坦、巴西、南非、墨西哥、英国和美国等国举行，被全球70多个国家和地区的约1600家主流媒体广泛转载转发。

对话会上，俄罗斯专家学者围绕中国式现代化、中国加快发展新质生产力，中国式现代化为中俄关系和世界提供的经验和机遇，中俄媒体交流与合作等话题进行了深入探讨。亚欧总站还与俄罗斯科学院中国与现代亚洲研究所就未来共同发布中国经济研究报告达成了合作意向。

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