新华社开罗3月19日电（记者王尚）萨那消息：也门胡塞武装发言人叶海亚·萨雷亚19日发表声明说，胡塞武装向在红海航行的一艘美国船只“马多”号发射了多枚导弹。

萨雷亚未透露发动袭击的具体时间。萨雷亚还说，胡塞武装使用导弹攻击了以色列红海城市埃拉特，并“准确击中目标”。

相关航运信息网站显示，“马多”号是一艘悬挂马绍尔群岛国旗、由一家希腊公司运营的液化天然气船。今年2月以前，该船一直由美国埃克森美孚石油公司运营。

英国海上贸易行动办公室此前曾报告，“马多”号15日在红海、17日在亚丁湾两次遭遇导弹袭击，均未造成人员伤亡或船体受损。

另据以色列国防军17日说，有“可疑飞行器”当晚从红海进入以色列领空，并落入埃拉特北部的一处空地，没有造成人员伤亡或财产损失。

去年10月新一轮巴以冲突爆发后，也门胡塞武装使用无人机和导弹多次袭击红海水域目标。今年1月12日以来，美国和英国多次对胡塞武装目标发动空袭，造成人员死伤。一些国家谴责美英两国的行动，认为这是对也门主权的侵犯，会加剧地区紧张局势。

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