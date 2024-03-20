新华社巴黎3月19日电 热点问答｜出兵乌克兰？马克龙为何“鸽”转“鹰”

新华社记者

法国总统马克龙近期多次公开谈论出兵乌克兰，并表示他已“深思熟虑”，未来可能“不得不采取某种行动对抗俄军”。

今年，乌克兰危机升级已进入第三年，西方援乌疲态渐显。马克龙从最初调解冲突的“鸽派”到现在支持出兵乌克兰对抗俄罗斯的“鹰派”，其立场为何发生这么大的变化？

惊人表态

《巴黎人报》日前刊发对马克龙的独家采访。马克龙说，也许在未来某个时刻，法国将“不得不采取某种行动来对抗俄罗斯军队”。

此前，马克龙2月26日首次公开谈论出兵乌克兰。当天，巴黎举行“支持乌克兰国际会议”，西方多国参加。在随后的记者会上，马克龙说，各国在是否对乌派兵问题上没有达成共识，但他认为不排除未来派兵支援的可能性。

过去几年，马克龙一直被视为俄乌之间的“高级别调解人”，他曾呼吁不要“羞辱”俄罗斯。因此，当马克龙谈及“派兵论”时，多方感到惊讶，法国媒体惊呼马克龙从“鸽派”变成了“鹰派”。

3月5日，马克龙到访捷克时强调这一“战略跃进”有必要；3月7日，他在会见国内各党领导人时明确表示对乌援助不设限。前法国驻俄罗斯大使让·德格利尼亚斯蒂说，马克龙相信“任何一方的压倒性胜利”都无助于冲突持久解决。

针对马克龙的言论，俄罗斯总统普京说，法国“急了”。普京近期表示，“马克龙反应激烈，非常情绪化”，是出于“怨恨”而在乌克兰问题上向俄罗斯发难，因为法国的一些非洲盟友转向了俄罗斯。

挑头援乌

法国战略研究基金会副主席布鲁诺·泰尔特雷认为，马克龙对欧洲一体化深信不疑，挑头援乌是想借此团结对乌克兰危机“更敏感”的国家。

彭博社说，法国的硬实力正在复苏，而马克龙想促进战略自主和更多本土防务解决方案。一个数据值得关注。俄乌冲突正改变全球军火市场格局。斯德哥尔摩国际和平研究所近期发布的报告说，由于俄罗斯出口减少，其长期占据的世界第二大武器出口国地位已被法国顶替。这是斯德哥尔摩国际和平研究所1950年开始记录国际武器交易量以来，法国首次达到这一排名。

此外，马克龙高调发声恰逢美国大选党派政治角力让美方对乌军援陷入停滞之时。过去数月，美国对以色列军援明显上升，而对乌军援则因为两党分歧难以落地。美国总统拜登去年向国会申请的600亿美元对乌新军援资金迟迟未获批。本月12日，美国五角大楼宣布，通过在其他军购合同中节省资金，凑出一笔价值3亿美元的对乌克兰军事援助。

匈牙利总理欧尔班近期在美国会见前总统特朗普后表示，乌克兰自己是站不稳的。如果美国人不提供武器和资金，欧洲人也不提供，那么战争就会结束。

加强威慑

分析人士认为，向乌派兵很大程度停留在口头上。马克龙发表“派兵论”后，美德等急忙“撇清关系”。北约秘书长斯托尔滕贝格说：“北约并无向乌派兵的计划，无论北约还是其盟友，都不是冲突的参与方。”

法方官员解释说，马克龙的意思并非当下就要在乌克兰部署西方作战部队，而是“致俄落败，但不与俄交战”。

从马克龙言论看，法国已由乌克兰危机升级初期的谨慎援乌，转变为更加大胆的支持，他试图以不排除派兵可能性的“战略模糊”来加强对俄威慑。

“派兵论”已极大加剧地区紧张局势。普京警告，欧洲派兵不会改变战场局面，只会为乌克兰招致严重后果。针对马克龙关于援乌不设限的说法，普京表示，俄罗斯对待如此行事的国家也不再设限。（参与记者：乔本孝、陈绍华、杨骏、梁霓霓）

(责编：于洋、刘叶婷)