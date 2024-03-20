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世界气象组织：2023年多项气候变化指标创新纪录

2024年03月20日08:28 | 来源：新华网
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新华社日内瓦3月19日电（记者曾焱）世界气象组织19日发布的《2023年全球气候状况报告》显示，2023年，全球温室气体浓度、地表温度、海洋热量和酸化、海平面上升、南极海冰面积和冰川消融等多项气候变化指标创下新纪录。

报告说，2023年是有记录以来最热的一年，全球近地表平均温度比工业化前水平高1.45摄氏度（±0.12摄氏度），过去10年是有记录以来最热的10年。

报告说，全球海面平均温度从2023年4月开始就不断创下历史新高，其中7月、8月和9月大幅刷新纪录。目前，南极海冰面积是有记录以来新低，冬季结束时的海冰最大面积比之前的最低纪录少100万平方公里。

报告还说，数据显示，2023年，二氧化碳、甲烷和一氧化二氮这三种主要温室气体的浓度在2022年创纪录的水平上继续上升，其中二氧化碳的浓度水平比工业化前水平高50%。

世界气象组织在当天发布的公报中援引联合国秘书长古特雷斯的话说，所有主要指标都在发出警报，其中一些指标不仅刷新纪录，更是几近“爆表”。该组织秘书长塞莱丝特·绍洛说：“世界气象组织正在向全球发出红色警报。”

根据这份报告，2023年，热浪、洪水、干旱、野火等影响了数百万人的日常生活，造成了数十亿美元的经济损失。

(责编：于洋、刘叶婷)

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