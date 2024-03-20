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以军密集轰炸加沙地带北部和南部多地

2024年03月20日08:21 | 来源：新华网
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新华社加沙3月19日电（记者柳伟建）据巴勒斯坦通讯社19日报道，以色列军队当天密集轰炸加沙地带北部和南部多个地区，造成至少38人死亡。

3月19日，在加沙地带南部城市拉法，人们从以军轰炸后的建筑废墟前走过。新华社发（哈立德·奥马尔 摄）

3月19日，在加沙地带南部城市拉法，人们从以军轰炸后的建筑废墟前走过。新华社发（哈立德·奥马尔 摄）

报道说，以军当天对加沙地带北部加沙城多个地区发动空袭，造成至少22人死亡，大量人员仍被埋在废墟下。加沙地带北部杰巴利耶难民营一处救援物资存储点当天遭以军袭击，至少两人死亡。此外，以军当天凌晨还对加沙地带南部城市拉法多处住宅发动空袭，造成至少14人死亡。

3月19日，在加沙地带南部城市拉法，人们查看以军轰炸后的建筑废墟。新华社发（哈立德·奥马尔 摄）

3月19日，在加沙地带南部城市拉法，人们查看以军轰炸后的建筑废墟。新华社发（哈立德·奥马尔 摄）

另据加沙地带消息人士告诉新华社记者，以军19日继续对位于加沙城的加沙地带最大医院希法医院进行围攻。以军声明说，以军在希法医院的军事行动中已打死至少50名巴勒斯坦武装人员，并逮捕至少180人。

据巴勒斯坦加沙地带卫生部门19日发布的数据，以军过去24小时对加沙地带的袭击共造成93人死亡、142人受伤。去年10月新一轮巴以冲突爆发以来，以色列在加沙地带的军事行动已造成超过3.18万人死亡、近7.4万人受伤。

3月19日，在加沙地带南部城市拉法，人们查看以军轰炸后的建筑废墟。新华社发（哈立德·奥马尔 摄）

3月19日，在加沙地带南部城市拉法，人们查看以军轰炸后的建筑废墟。新华社发（哈立德·奥马尔 摄）

3月19日，在加沙地带南部城市拉法，巴勒斯坦人悼念死于以军轰炸的遇难者。新华社发（哈立德·奥马尔 摄）

3月19日，在加沙地带南部城市拉法，巴勒斯坦人悼念死于以军轰炸的遇难者。新华社发（哈立德·奥马尔 摄）

(责编：于洋、刘叶婷)

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