人民网万象3月16日电 （记者孙广勇）近日，老挝人民军103医院消化内科团队在中国军队第十批援老医疗专家李凯教授和刘海涛教授的带领下，成功完成了老挝首例原发性肝癌的肝动脉栓塞化疗（TACE）手术，这一里程碑式的成就标志着该地区在肝癌治疗领域迈出了坚实的一步。

患者塞先生，年仅35岁，1月前因持续腹痛在当地多家医院寻求治疗，但效果不佳。辗转来到老挝人民军103医院后，经过详细检查，被确诊为“原发性肝癌，乙肝肝硬化”。鉴于患者肝脏肿瘤数量多且体积大，中老双方医疗专家经过充分讨论，决定采用TACE介入手术联合靶向药物的治疗方案。这种方案不仅能够迅速控制肿瘤，还能有效延缓肿瘤进展。

在专家团队的精湛技艺和默契配合下，整台手术仅用不到1小时便顺利完成。术后，塞先生恢复迅速，第二天即可自行下地活动。出院前，他的腹痛症状已明显缓解，生活质量得到了显著改善。

李凯教授（右）和刘海涛教授（左）为患者行TACE手术。中国驻老挝大使馆供图

李凯教授介绍，在前往老挝之前，他就进行了充分的调研，了解到肝癌是老挝最常见的恶性肿瘤之一，但民众对此病的认识相对不足，往往导致延误治疗，甚至放弃治疗。TACE手术作为一种国际公认应用最为广泛的肝癌治疗方式，具有创伤小、恢复快、效果好、费用低等诸多优势，非常适合在老挝推广应用。因此，李凯教授基于当地的实际情况，对TACE手术方案以及器械保障等方面进行了详尽而周密的前期准备工作。正是这些充分的前期准备，为此次手术的最终成功奠定了坚实的基础。

据悉，在援建期间，李凯教授不仅积极开展手术，还通过一系列授课、培训和科普宣讲，极大地提升了老挝人民军103医院医护人员对肝癌诊疗的业务水平，增强了民众对肝癌的认识和防范意识。本次手术的患者塞先生正是在听了李凯教授的宣讲后，对其医疗技术和专业能力充满信任，于是慕名前来寻求手术治疗。

李凯教授与术后康复的患者合影。中国驻老挝大使馆供图

老挝人民军103医院表示，中国专家组针对老挝常见病、多发病开展了长期有效的精准援建工作，显著提升了医院的整体诊疗水平。此次TACE手术的成功实施，不仅填补了当地通过介入手术治疗肝癌的空白，也为构建中老卫生健康共同体作出了积极贡献。

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