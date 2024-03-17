新华社罗安达3月16日电 特稿｜携手书写中非共同发展的精彩故事

新华社记者吕诚成 闫然 代贺

安哥拉位于非洲大陆西南部，西濒大西洋，有“春天国度”之称。

从首都罗安达市中心驱车向南18公里，一大片错落有致的高层住宅楼区映入眼帘，这是中企在当地承建的最大民生工程——凯兰巴新城。

2010年，时任中国国家副主席习近平在访问安哥拉的繁忙日程中，抽出半天时间考察这一项目，中安两国建设者深受鼓舞。正是在那次访问期间，中安两国宣布建立战略合作伙伴关系。新城从荒漠中拔地而起，见证着两国合作升级加速。

龙年春天，北京又迎来非洲伙伴。3月15日下午，习近平主席同来华进行国事访问的安哥拉总统洛伦索举行会谈，两国元首宣布将中安关系提升为全面战略合作伙伴关系。“是好朋友之间的相互帮助”“堪称互利合作的典范”——中安关系实实在在造福两国人民，得到两国元首高度评价。

“这份友谊镌刻于安哥拉的历史”

2012年，凯兰巴新城超过700幢楼宇、2万套房屋顺利交付，12万居民陆续来此安家落户。很多当地人更习惯称之为“彩虹之城”。

“一切好像在闪闪发光。”73岁的居民加斯帕·佩德罗对当年乔迁的喜悦记忆犹新，“感谢习近平主席，感谢安哥拉和中国的合作，让我们拥有了现代化的家园。”

穿过摆满绿植的走廊，走进佩德罗的家门。暖橙色的客厅中，女儿结婚、孙辈出生的照片整齐摆放在书柜一侧，房间收拾得整洁明亮。“我和妻子每天下楼散步，孩子们会来看望我们，这样的生活平安幸福，我们很感谢，很满足。”佩德罗说。

在这里，学校、自来水厂、污水处理厂、变电站等配套设施齐备，生活秩序井然。见到中国人，或是提到与中国有关的话题，当地居民总是露出友善的微笑。

马里奥·卡辛达在新城内一家餐厅担任经理已有6年。在他看来，凯兰巴新城解决的不仅是居住问题：“新城在一片荒漠上拔地而起，自开工建设起就创造了就业机会，吸引更多人来这边发展，我们都从中受益。”

百栋高楼，凝结着中安两国建设者的智慧和汗水。参与新城建设的工程师齐军团对记者回忆起，当地土质缺乏黏性，雨水一泡就散，中方日夜研究，最终采用分层回填等办法攻克难题。“一想到能学以致用给当地带来实实在在的变化，就觉得干劲十足，”他说。

安哥拉中资企业商会会长范军涛清晰记得，习近平2010年考察这一项目时，“首先走向基层员工代表，与大家一一握手，非常亲切”。随后，习近平在座谈中，赞扬当地中企员工“勇于在艰苦条件下打硬仗、打胜仗”。范军涛说，大家听到后都备受鼓舞，“心里一股劲头蹭蹭往上冒”“我们要扎根一线好好干、干出成绩”。

2023年，中国和安哥拉庆祝建交40周年。当前，中安关系发展势头良好，政治互信持续深化，务实合作成果丰硕，切实惠及两国人民。中国连续多年成为安哥拉第一大贸易伙伴、第一大出口市场和重要投资来源国，安哥拉是中国在非洲第二大贸易伙伴。

安哥拉十一月传媒集团董事长德鲁蒙德·马富塔说：“当安哥拉内战结束、百废待兴时，是中国第一个向安哥拉伸出了援手。这份友谊镌刻于安哥拉的历史。我们要继续携手向前。”

“梦想成为优秀的技术人员”

15日的会谈后，两国元首共同见证签署关于编制共建“一带一路”合作规划、经贸、农业、绿色发展等领域多项双边合作文件。

安哥拉韦南西奥·德莫拉外交学院学者蒂亚戈·阿曼多密切关注着洛伦索总统访华的消息。他认为，两国元首会谈成果“直接回应安哥拉推动经济发展、增加产业投资、加速农业现代化改革等重要关切”。他说，洛伦索总统此行还将访问山东省，“山东是中国一个制造业大省，在农业领域也有先进技术和丰富经验，这些都是安哥拉同中方继续深化合作的机遇所在”。

山东省去年同安哥拉本戈省签署友好合作协议，双方将在农业、经贸、职业教育等方面加强合作。

奥德工业园坐落于本戈省丹德市，由总部位于山东的奥德集团投资。自2019年投入使用以来，园区内已有6个工业项目投产运营，目前中方员工约200人，本地员工约1700人。2021年6月，洛伦索总统来园区参观时，“点赞”园区为促进当地就业和税收、推动安哥拉工业化进程和经济多元化发展所作贡献。

工业园外联高级经理若昂·保罗已在这里工作多年，“同中国等国同事一起工作的经历，打开了我的视野，让我明白一个道理，只有加强对外交流合作，我们国家的发展才更有希望”。

在距离丹德市约60公里的首都罗安达，青岛佑兴集团法蒂玛家具厂的车间内，“安全生产”中葡双语标语格外醒目。机器轰鸣声中，有人全神贯注地切割板材，有人搬运物料，忙碌而有序。

“在这里，每个人都梦想成为优秀的技术人员，靠自己的双手获得体面生活。”30岁的家具厂人事经理威尔逊·曼努埃尔告诉记者，“产品的高品质和设计感，让许多原本爱买进口货的消费者感到惊艳，转而成了我们的顾客。”

如今，法蒂玛家具厂的橱柜、衣柜等产品已占安哥拉国内市场四成，沙发品牌占比也达四分之一。总经理朱炳丰说，家具产业本地化加快，不仅提升了产品性价比，让更多老百姓用得起更好的产品，也带动当地供应商和加工企业成长起来。

安哥拉工业和贸易部长鲁伊·米根斯在接受记者专访时表示，中国工业化发展惠及民生，提高了人民生活水平。安哥拉希望借鉴中国工业化经验，期待更多中企来安投资兴业，继续拓展两国互惠合作空间。

“为非中未来储备更多青年活力”

安哥拉青年路易斯·埃里瓦尔多在上学期间对通信技术兴趣浓厚，一次在华为公司接受培训的机会，让他锁定了自己的职业发展目标。经过4轮面试，他如愿以偿进入华为安哥拉公司工作，6年来从职场新人成长为技术总监。

2022年，安哥拉政府与华为签署“数字人才”培养项目谅解备忘录，计划未来5年内培训超过1万名安哥拉青年。

非洲发展急需人才，职业教育合作空间广阔。2023年8月，在南非约翰内斯堡，习近平主席和南非总统拉马福萨共同主持中非领导人对话会，就下阶段加强中非务实合作、助力非洲一体化和现代化事业提出3项举措，“中非人才培养合作计划”正是其中之一。

2024年1月12日，在安哥拉中部万博省万博市，中国援建的安哥拉职业技能培训中心举行启用仪式。中心占地超过2万平方米，设有机器人、机械加工、计算机、测量和汽修等30个实验室和6个车间，第一阶段计划每年培训2400人。

当天，洛伦索总统亲自为培训中心剪彩。在参观时，他仔细询问项目建设和教学规划。参观结束后，车队准备离开，洛伦索总统再次下车，同中方人员握手致谢。

“这是一个设备齐全的现代化培训中心，教师都在中国接受过培训。我们非常感谢中国的帮助，更期待未来继续与中国合作。”培训中心校长热拉尔多·潘巴桑若说。

安哥拉就业和社会保障国务秘书佩德罗·菲利佩说，近年来，职业培训和人才培养成为安哥拉和中国合作的重点之一，“双方合作卓有成效，这将为我们的未来发展储备更多青年活力”。

中国和安哥拉合作基础好、规模大、互补性强，互利合作有着巨大潜力和光明前景。随着双边关系迈上新台阶，两国将携手书写更多共话友谊、共同发展、共谋振兴的故事新篇。（参与记者：陈杉、李亚辉、丛佳鑫）

(责编：苏缨翔、徐祥丽)