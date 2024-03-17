新华社布鲁塞尔3月16日电（记者付一鸣）欧盟委员会15日宣布，将拨款近20亿欧元用于加强欧洲国防技术和工业基础。

欧委会在当天发布的新闻公报中说，此次拨款包括在《支持弹药生产法案》框架下支出5亿欧元用于提高炮弹年产量，并筛选出31个项目协助欧洲工业增加炮弹生产和战备，涵盖炸药、火药、炮弹、导弹、测试与修复认证5个领域，其中着重支持火药和炸药年产能。

欧盟去年7月通过《支持弹药生产法案》，以提升欧洲弹药产能，并通过预测国防供应链中的瓶颈和短缺，帮助成员国补充库存并向乌克兰提供弹药。欧委会15日表示，欧洲155毫米口径炮弹的年产能在1月已达100万枚，借助此次拨款，年产能有望在明年底提升至200万枚。

15日宣布的拨款还包括3.1亿欧元的《通过共同采购加强欧洲国防工业法案》工作计划，用于激励成员国共同采购国防产品的能力；以及11亿欧元的“欧洲国防基金”第四次年度工作项目，以推动欧盟国防研发项目。

本月初，欧委会公布了欧盟首个《欧洲国防工业战略》，就加强欧盟国防工业能力明确了长期愿景。该战略目标包括：确保到2030年，欧盟内部国防贸易额至少占欧盟国防市场额的35%；稳步推进国防采购欧洲本土化进程，到2030年，在欧盟境内国防采购的份额至少达到国防采购预算的50%，到2035年增至60%。

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