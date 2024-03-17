新华社哥伦比亚莱瓦3月16日电（记者周盛平）一年一度的莱瓦天文节15日在哥伦比亚莱瓦市开幕，中国首次应邀担任莱瓦天文节主宾国。

在开幕致辞中，莱瓦市市长维克托欢迎远道而来的深空探测实验室、北京天文馆和北京航空航天大学专家。他说，非常高兴能够邀请中国成为主宾国，相信通过与中国的合作，能够为天文学者和爱好者在莱瓦市开展科学活动创造更好的条件，也会进一步振兴当地的科学旅游业。

开幕式上，中国驻哥伦比亚大使朱京阳表示，中国致力于开展航天国际交流合作，期待与哥伦比亚和其他拉美伙伴加强航天交流与合作，探索宇宙奥秘，造福各国人民。

深空探测实验室与哥伦比亚天文协会签署了关于国际月球科研站合作的谅解备忘录。哥伦比亚天文协会主席迪亚娜·罗哈斯表示，这项合作对于哥伦比亚非常重要，哥伦比亚得以在空间站、月球研究方面与中国以及其他国家进行合作。

在天文节的举办地莱瓦市中心的市长广场，记者看到，广场上一共设有约10个展厅，有的展出天文图片，有的介绍太空旅游，有的展示和销售天文器材。在15日至17日3天活动期间，参观者还可以观测天体并参加天文学术讲座。

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