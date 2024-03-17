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世卫组织总干事呼吁以色列停止拉法作战计划

2024年03月17日09:21 | 来源：新华网
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新华社日内瓦3月16日电（记者曾焱）世界卫生组织总干事谭德塞16日在社交媒体发文说，他对有关以色列计划对加沙地带南部城市拉法发动地面进攻的报道“深表关切”，呼吁以色列停止这一作战计划。

谭德塞说，在这一人口稠密的地区，暴力升级将导致更多的死亡和痛苦，尤其是在医疗设施已经不堪重负的情况下。许多难民脆弱、饥饿，受伤病侵扰，无法再次转移。

谭德塞表示，绝不允许这场人道主义灾难继续恶化。他“以人类的名义”呼吁以色列不要继续行动，而是努力实现和平。

以色列总理办公室15日在以色列战时内阁会议后发表声明说，总理内塔尼亚胡当天批准了以军进入拉法作战的计划。巴勒斯坦总统府15日发表声明，呼吁国际社会迅速干预并承担起责任，防止以色列对拉法“危险的侵略”，并表示这种侵略使加沙地带人民的痛苦加倍。

拉法位于加沙地带最南端、与埃及接壤，是国际人道援助物资进入加沙地带的门户。自去年10月新一轮巴以冲突爆发以来，以军在加沙地带由北向南发动地面攻势，战火已“烧”至拉法。目前有超过150万巴勒斯坦平民在拉法避难。国际社会担忧，一旦以军对拉法发动地面攻势，将造成更多平民伤亡。

(责编：苏缨翔、徐祥丽)

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