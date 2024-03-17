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高端访谈｜“希望将莱中合作推向新高度”——访莱索托国王莱齐耶三世

2024年03月17日09:19 | 来源：新华网
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新华社马塞卢3月17日电 高端访谈｜“希望将莱中合作推向新高度”——访莱索托国王莱齐耶三世

新华社记者滕军伟 陈诚 田弘毅

今年是中莱复交30周年。莱索托国王莱齐耶三世日前在首都马塞卢接受新华社记者采访时说，莱中两国全方位合作健康且富有成效，希望能保持这一合作方式，将莱中合作推向新高度。

“过去30年来，莱索托和中国、莱索托人民和中国人民的关系非常健康和富有成果。这种关系的特点是相互尊重，我们从中获益良多。”莱齐耶三世在他位于马塞卢郊区的官邸中接受采访时说。

莱齐耶三世举例说，多年来，中国一直在基础设施建设领域大力支持莱索托。在中国帮助下，莱索托新建了道路、医院和各种建筑。

自1983年以来，中国在莱索托完成了国家会议中心、议会大厦、工业园、国家图书馆兼档案馆、马费腾光伏电站一期工程等援莱成套项目和蔬菜种植、沼气技术指导、菌草种植等技术合作项目。中国多次向莱提供粮食援助。由中国援建的马塞卢地区医院即将于今年4月完工交付。医院设有200张床位、5个手术室，可满足日均2000人的就诊需求，将成为莱索托最大、最现代化的综合性医院之一。

莱齐耶三世高度赞赏中国提出的“支持非洲工业化倡议”“中国助力非洲农业现代化计划”和“中非人才培养合作计划”。他希望更多中国企业到莱索托投资，帮助发展莱索托私营部门，发挥其作为经济发展引擎的重要作用，创造更多就业机会。“中国可以在这方面发挥非常关键的作用。”他说。

莱齐耶三世十分重视本国粮食安全问题。他在采访中表示，莱中两国在农业方面已展开强有力的合作，希望中国帮助莱索托提高农业生产力，生产更多粮食。“我们可以与中国拓展农业合作项目，提高粮食产量，提升营养安全，莱索托人会非常感激。”

在文化交流方面，莱齐耶三世说，30年来，很多莱索托留学生在中国各个教育机构进行学习培训，越来越多莱索托人对古老而丰富的中国文化表现出浓厚兴趣。“我非常希望这种趋势能持续下去。也希望通过这种良好互动，让越来越多中国人了解我们的文化和历史。”莱齐耶三世说。

莱齐耶三世表示，“30年来，莱索托一直支持一个中国政策。”未来，莱方将继续支持中国，希望中国在国际舞台上发挥更加积极的作用，这符合所有人的利益。

“展望未来，我们希望两国关系继续加强，将莱中合作提升到新高度，使两国人民都能从中受益。”他说。

(责编：苏缨翔、徐祥丽)

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