新华社东京3月16日电 据日本时事社报道，日本靖国神社15日宣布，前海上自卫队海将（相当于中将）大塚海夫将于4月1日出任靖国神社第十四代宫司，即神社最高神官。报道称，这是首次有自卫队将官背景的人就任靖国神社最高神官。日本学者表示，这种亲近军国主义的做法，是在践踏日本和平宪法。

长期从事日本近现代史、日军侵华史研究的日本历史学家、日本明治学院大学国际和平研究所研究员石田隆至对记者表示，让前自卫队将官担任靖国神社宫司的做法是在全面否定东京审判的结果。这种毫不掩饰地表达对军国主义持亲近感的做法，是完全否定与军国主义彻底切割这一基本原则的暴行，违背了二战后日本采取的政治和宗教（靖国神社）分离原则，是在践踏日本和平宪法。

据日本《朝日新闻》报道，大塚海夫毕业于防卫大学，1983年加入自卫队，曾担任过自卫舰队司令部幕僚长、防卫省情报本部长等职务，2019年退役。

据日媒报道，1978年，前自卫队成员松平永芳曾担任靖国神社宫司。正是松平永芳在任期间将14名甲级战犯牌位移入靖国神社合祭。有日本学者指出，这一做法旨在全面否定东京审判，全然不顾曾遭受日本侵略的亚洲人民的情感，为后世埋下祸根。

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