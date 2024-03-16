新华社洛杉矶3月15日电（记者谭晶晶）美国私营企业“直觉机器”公司15日表示，其研发的月球着陆器“奥德修斯”2月29日已结束任务。不过，任务团队仍在等待本月底之前太阳再次照到其所在位置，看能否“唤醒”它。

“奥德修斯”于美国东部时间2月22日在月球着陆时侧翻，但此后遥测仪器和太阳能电池板运行正常，从月球表面传回了其携带的科学仪器搜集的数据。这次任务还验证了该公司液态甲烷和液氧推进系统在深空环境下的运行。

“直觉机器”公司3月15日在社交媒体X上说，已收到“奥德修斯”发回的大量数据，包括商业载荷数据以及大量有关导航、推进剂和着陆器性能等数据，目前正加以分析，以期为今后的探月任务奠定基础。

该公司首席执行官史蒂夫·阿尔特穆斯2月29日表示，约3周后，当太阳再次在“奥德修斯”着陆的月球南极地区升起并照射到着陆器的太阳能电池板上时，任务团队将尝试“唤醒”着陆器。

“奥德修斯”是一个六边形柱体，高4米，宽1.57米，有6个着陆腿。据美国航天局官网介绍，此次任务目标包括研究着陆器的发动机羽流与月球表面的相互作用、射电天文学、太空天气与月球表面的相互作用、着陆器精准着陆技术及通信和导航能力等。

“奥德修斯”于2月15日搭乘美国太空探索技术公司的“猎鹰9”火箭从佛罗里达州肯尼迪航天中心发射升空。它是自1972年美国阿波罗17号登月任务结束后首个登月的美国航天器，也是首次由私营企业完成这一任务。

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