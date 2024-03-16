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美联航一波音客机降落后发现机身外部面板缺失

2024年03月16日13:04 | 来源：新华网
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　　新华社旧金山3月15日电（记者吴晓凌）美国联合航空公司15日向媒体证实，当日该公司一架波音737-800客机安全降落后发现机身外部缺失一块面板。

　　这架客机15日从加州旧金山飞抵俄勒冈州南部梅德福市的机场。美国媒体援引机场负责人安伯·贾德的话说，飞机安全着陆，没有发生事故。工作人员在飞机着陆后对其进行检查时发现机身上一块外部面板缺失。

　　美联航发言人向媒体证实，缺失的面板位于机身底部机翼与机身相连接的位置，紧邻起落架。这位发言人还说：“将对飞机进行彻底检查，并在其恢复服务之前进行所有必要的维修。我们还将进行调查，以更好地了解这种损伤是如何发生的。”

　　美联航表示，该航班载有139名乘客和6名机组人员，飞行过程中没有发现损伤迹象，因此没有宣布紧急状态。

　　今年以来，波音客机安全事故频发，如飞行中门塞（内嵌式应急门）脱落、引擎空中起火、起飞时轮胎掉落等。3月11日，一架从澳大利亚悉尼飞往新西兰奥克兰的波音787-9型客机在飞行中出现“技术故障”，机身剧烈晃动，造成至少50人受伤。

(责编：曹欣悦、刘叶婷)

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