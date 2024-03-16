人民网迪拜3月15日电 （记者管克江、任皓宇） 在近日举行的第七届阿联酋集邮展上，多组展现中国同阿拉伯国家交往的首日封、纪念封吸引了记者注意。这些由中国外交部集邮协会、中国集邮有限公司和阿拉伯国家邮政部门发行的邮品，生动记述了中阿友好交往的故事。

沙特发行的“三环”峰会首日封。第七届阿联酋集邮展主办方供图

2022年12月，首届中阿、中海和中沙“三环”峰会在沙特举行。沙特邮政发行的首日封，印着峰会标志，用中文和阿拉伯文书写“合作与发展”，邮票设计的底部图案分别是中国的长城和沙特的德拉伊耶古城。同期中国集邮有限公司也发行了首届中阿峰会的纪念封，邮票选用两只斑林鸽，展现自然与和谐之美。

中国集邮有限公司发行的首届中阿峰会纪念封。第七届阿联酋集邮展主办方供图

2012年题为“见证友谊”的中国阿联酋集邮展在阿联酋举行，活动发行的纪念封一侧图案是两国国旗，阿方邮票是七个酋长国决定联合组成阿联酋时的酋长合影，象征着团结；中方邮票是郑和宝船，“祝福”两字彰显中国自古以来主张“和为贵”，致力于为各国带来和平与发展的福祉。

“见证友谊”中国阿联酋集邮展纪念封。第七届阿联酋集邮展主办方供图

阿联酋邮品收藏家王德君说，这些邮品都是中阿友好的珍贵记忆。2018年7月19日，阿联酋为欢迎中国领导人到访发行的11.4万枚纪念邮票和1000枚首日封，在很短时间内销售一空。巴勒斯坦总统马哈茂德·阿巴斯2017年访华时，他在纪念封上写下“中国强则巴勒斯坦强”。阿尔及利亚驻华大使艾哈桑·布哈利法在离任纪念封上深情写下：“阿尔及利亚—中国友谊长存。祝贺中国人民取得的辉煌成就，中国人民前途必将一片光明。我希望阿中两国人民共创命运共同体，也祝愿全世界人民和平、发展和繁荣。”

观众在欣赏集邮展作品。人民网记者 任皓宇摄

中国是本届阿联酋集邮展的主宾国。参展的一组药用植物极限明信片也令人关注。药用植物极限明信片由明信片、邮票和戳记三大要素组成，明信片上的图案和邮票图案必须是相同或相似的，盖销的邮戳必须在邮票发行的同一天且由不同药用植物生长地的邮局盖戳，以上三大要素要求最大限度一致。

这组极限明信片中最珍贵的是1978年中国人民邮政发行的首套药用植物邮票，共五枚，分别是人参、桔梗、曼陀罗、射干和满山红，邮戳分别在吉林安图和广西桂林盖销。此外，2023年中国邮政发行的药用植物特种邮票黄花蒿，在江西鄱阳盖戳。黄花篙是抗疟疾药物青蒿素的主要原料，代表着中医药对世界的贡献。

首套药用植物极限片。第七届阿联酋集邮展主办方供图

据了解，这组药用植物极限片邮集将作为阿联酋集邮协会特别推荐的邮集，参加今年11月在上海举办的亚洲国际集邮展。提供展品的北京同仁堂海湾公司总经理张玉环表示，中医药是中华民族的瑰宝，希望通过各方努力，促进中医药走向世界，加强交流互鉴，为维护各国民众健康发挥作用。

药用植物极限片展览场景。第七届阿联酋集邮展主办方供图

中国驻阿联酋大使张益明表示，今年是中国和阿联酋建交40周年，中方获邀以主宾国身份参展，将有力促进两国邮政领域交流，进一步丰富中阿人文合作内涵。相信本届集邮展将以邮票为媒介，搭建国家间人文交流的新平台，进一步促进各国人民相知相亲，不断增进彼此民心相通。

阿联酋集邮协会主席阿卜杜拉表示，邮票是一种文化载体和历史见证，具有独特的历史文化意义。期待集邮展能够成为一个平台，助力推动阿中人文交流，增进双方友谊。

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