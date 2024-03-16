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“现代化发展中的少数民族受教育权”主题边会在日内瓦举行

2024年03月16日10:12 | 来源：人民网-国际频道
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人民网日内瓦3月15日电（记者刘仲华）联合国人权理事会第55届会议期间，由中国人权研究会主办的“现代化发展中的少数民族受教育权——以中国西藏和新疆为例”主题边会14日在瑞士日内瓦举行。来自中国高校、研究机构的多名专家学者在会上介绍了中国在现代化发展中保障少数民族受教育权情况，并与参会的国际非政府组织代表、国际法专家等进行了互动交流。

图为边会现场。人民网记者 刘仲华摄

图为边会现场。人民网记者 刘仲华摄

主持会议的中国人权研究会副秘书长王琰文表示，中国奉行以人民为中心的人权理念，坚持人民幸福生活是最大人权，成功走出了一条顺应时代潮流、适合本国国情的人权发展道路。在发展现代化的道路上，中国以人民为中心发展教育、重视教育、保障教育，并通过教育摆脱贫困，实现各族人民共同富裕。

中国藏学研究中心历史研究所研究员梁俊艳介绍，旧西藏占人口95%的农奴和奴隶几乎全是文盲，没有受教育权。西藏和平解放以来，公民受教育权得到切实保障。2020年第七次全国人口普查显示，西藏每10万人中拥有大学文化程度的升至1.1万人。梁俊艳指出，对于西藏教育发展，一些人别有用心，刻意抹黑。世界上不少地方都有寄宿制学校，一些国家出现问题应检讨自身，而不是戴着有色眼镜，以西方殖民时期寄宿教育的野蛮来污名化今天西藏的寄宿制教育。

中国现代国际关系研究院经济与社会安全研究中心执行主任贾春阳介绍，为保障西藏少数民族受教育权，中国政府持续加大资金投入力度。1985年起，西藏便在免费接受义务教育的基础上，对农牧民子女实行包吃、包住、包学习费用的“三包”政策。中国保障西藏少数民族受教育权的努力极大地推动了西藏教育事业的发展，为西藏少数民族的受教育权提供了有力保障。

新疆大学新闻与传播学院副教授吐尔孙·艾拜介绍，为确保新疆各族群众尤其是少数民族群众的受教育权，新疆不断拓宽教育渠道，持续增加教育投入。此外，新疆依法开展国家通用语言文字教学，同时在中小学开设了维吾尔语、哈萨克语、柯尔克孜语、蒙古语、锡伯语等课程，充分保障了少数民族学生学习本民族语言文字的权利。新疆少数民族受教育程度和文化水平持续提升。

西北政法大学对外传播与文化安全研究中心主任、人权研究中心研究员乔巴生介绍，为解决边远农牧区儿童上学难问题并保证教学质量，新疆很多地方根据实际需要设置寄宿制学校，保障了学生学习条件和人身安全，免去了家长的后顾之忧，成为保障少数民族受教育权的生动案例。

会议现场还举办了“中国少数民族的现代化生活”图片展，展现了中国少数民族在政治、经济、社会、文化、教育等领域享受现代化生活的生动场景。

(责编：曹欣悦、吴成良)

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