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菲律宾首家比亚迪新能源汽车旗舰店开业

2024年03月14日11:18 | 来源：人民网-国际频道
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中国驻菲律宾使馆公使衔参赞杨国良（右二）、菲律宾贸工部部长阿弗雷多·帕斯卡（右四）、菲律宾马尼拉达义市市长拉妮·卡耶塔诺（左四）、阿亚拉AC移动公司首席执行官阿方索·阿亚拉特（右三）、比亚迪亚太汽车销售事业部总经理刘学亮（左三）、和谐汽车董事长冯长革（左二）等嘉宾出席开业仪式。人民网记者 樊帆摄
中国驻菲律宾使馆公使衔参赞杨国良（右二）、菲律宾贸工部部长阿弗雷多·帕斯卡（右四）、菲律宾马尼拉达义市市长拉妮·卡耶塔诺（左四）、阿亚拉AC移动公司首席执行官阿方索·阿亚拉特（右三）、比亚迪亚太汽车销售事业部总经理刘学亮（左三）、和谐汽车董事长冯长革（左二）等嘉宾出席开业仪式。人民网记者 樊帆摄
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人民网马尼拉3月14日电 （记者樊帆）近日，菲律宾首家比亚迪新能源汽车旗舰店在马尼拉首都区达义市博尼法乔商业区盛大开业。中国驻菲律宾使馆公使衔参赞杨国良、菲律宾贸工部部长阿弗雷多·帕斯卡、菲律宾马尼拉首都区达义市市长拉妮·卡耶塔诺应邀出席并致辞，菲律宾阿亚拉集团董事长奥古斯托·阿亚拉、阿亚拉AC移动公司首席执行官阿方索·阿亚拉到场祝贺。

杨国良公参表示，比亚迪与菲律宾阿亚拉集团的合作将推动菲律宾新能源汽车产业成长，并鼓励中菲企业在绿色和数字经济领域深化合作。

比亚迪亚太汽车销售事业部总经理刘学亮在致辞中对菲律宾比亚迪旗舰店开业表示祝贺，并感谢所有合作伙伴对比亚迪品牌的支持和贡献。

AC移动公司首席执行官阿方索·阿亚拉在致辞中强调了与比亚迪合作的重要性，表示期待与菲律宾政府合作推广创新出行解决方案，三方致力于将最新、最安全的新能源车型带给菲律宾人民，共同致力于可持续发展的未来。

该旗舰店由和谐汽车公司运营，坐落在博尼法乔商业区核心地段的一栋三层建筑内，面积超过3800平方米，是菲律宾目前规模最大、功能最完备的汽车旗舰店。

阿亚拉集团是该国最古老的企业，自2023年以来一直在投资电动汽车充电站的开发。子公司AC移动公司是比亚迪汽车在菲律宾的经销商，并运营着菲律宾最大的汽车经销商网络。

菲律宾政府对进口新能源汽车实施免关税、不限牌号等优惠政策，为比亚迪等新能源汽车在菲律宾的推广创造了有利条件。

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