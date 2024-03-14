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第六届中国（印尼）贸易博览会在雅加达盛大开幕

2024年03月14日08:28 | 来源：人民网-国际频道
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在第六届中国（印尼）贸易博览会开幕式上，嘉宾共同为博览会开幕剪彩。人民网记者 曹师韵摄
在第六届中国（印尼）贸易博览会开幕式上，嘉宾共同为博览会开幕剪彩。人民网记者 曹师韵摄

人民网雅加达电 （记者曹师韵、李培松） 3月13日，为期4天的第六届中国（印尼）贸易博览会在雅加达国际会展中心隆重开幕，印尼国防研究院院长代表恩丁·法德贾尔、印尼建材企业家协会主席戈马斯·哈伦、印尼零售商协会主席罗伊·尼古拉斯·曼迪、印尼信息技术联合会秘书长欧文·戴等嘉宾出席。博览会吸引来自广东、浙江、江苏、四川、江西等地近400家企业参展，总展示面积超过1.5万平方米，展出数万件中国制造产品。

在精准匹配当地市场需求基础上，本届博览会集合建材家装展、家居礼品展、国际纺织展、家用电器与消费电子展、电力新能源展及家具展六大专业展览，汇聚超过35个行业的细分品类、数万件中国优质展品，集中体现了中国产品及品牌实力。

博览会将联合多家当地商协会、行业专家及龙头企业代表，举办超13场高端交流论坛、新品发布会及商贸对接会等活动，涵盖“印尼零售业创新趋势与商业机遇探析”“数字创新驱动经济增长动力源”“商超业态竞争力提升战略规划”等热点议题，以多元化互动形式为中印尼企业搭建行业交流平台。

本届博览会还广泛采用数字技术提升服务，通过国际买家数据库、行业采购信息大数据平台、智能化营销工具和独有专利的“网展贸O2O”商贸服务平台等，实现数字化办展、参展、观展。截至目前，预登记的专业买家数量已突破4.5万人。

广东省商务厅副厅长双德会表示，在中印尼建立全面战略伙伴关系十一周年之际，双边关系在新的历史时刻面临新的发展契机，博览会为双方企业提供了加强交流对接、深化务实合作的契机。

中国（印尼）贸易博览会是中印尼两国商贸交流的重要平台，每年举办三届，已成为东南亚地区规模最大的中国自办展之一。本届博览会由广东省商务厅指导，宁波市商务局、余姚市商务局联合主办，米奥兰特国际会展公司承办。

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(责编：贾文婷、常红)

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