金璇医生为米格尔·安赫尔进行诊治。Ernesto Dominguez摄

人民网墨西哥城3月12日电 （记者谢佳宁）在墨西哥首都墨西哥城，有一家中医针灸店颇受当地百姓欢迎。记者上午九点赶到店里不到一小时，已经有诸多当地患者携带家人在门口就坐，等待大夫的诊治。主治医生金璇对记者说，当地百姓认可中医针灸的疗效，很多来诊疗一次觉得有效后，经常会带着家属一起再来。

今年66岁的西尔维娅·塞迪略患有帕金森，头部经常会不自觉地摇晃，膝盖也偶感疼痛。她说，“我去过很多家医院，总是让吃大剂量的药，但是又不见疗效，很是沮丧。”女儿得知妈妈的情况后，随即与她商量尝试一下中医治疗。在网上搜索到了金医生的店后，西尔维娅带着一些忐忑来做了第一次治疗。“效果特别好，第一次治疗后，我明显地感觉到了身体的放松，头部不再如此剧烈抖动，感觉中医真的是治病救人，没有很多化学药物，但是效果明显。”自那次后，西尔维娅便成了这家针灸店的常客。

此次诊疗，西尔维娅还带来了自己37岁的儿子米格尔·安赫尔。2018年，米格尔曾患有中风，右侧胳膊无法正常移动，右侧腿部走路也较为吃力，没有力气。金医生诊治后判断他为右偏瘫，随即进行了针灸及中医放血治疗。一小时后，当米格尔从床上起来时，他的右胳膊明显可以抬起来，走路也更加顺畅。西尔维娅高兴坏了，拉着金医生的手直说感谢，还对记者说，“你看吧，真的有用，如果你还没试过中医针灸，一定要试试。”西尔维娅说她每次来进行中医针灸治疗后，都觉得身体放松，心情平静不少。

经了解，来接受中医针灸治疗的患者不仅来自墨西哥，还有来自周边美洲国家如厄瓜多尔和洪都拉斯等，患者普遍患有颈肩痛、胃胀反酸、焦虑症、坐骨神经、过敏性鼻炎、肥胖等问题。“感觉怎么样，痛不痛，有没有舒服些？”看诊中，金医生细心地询问每一位病人的情况。中医良好的医术及周到的服务正让更多的墨西哥患者喜欢并愿意选择中医治疗。

近年来，中医针灸在墨西哥蓬勃发展，墨西哥医学界对中医的认识不断趋于正面和积极。2002年，墨西哥国家卫生部颁布针灸条例，针灸疗法在墨西哥正式合法化。2012年，中墨双方在国际课程和中医研究项目上进行更为深入的合作，针灸教育得到了蓬勃发展，墨西哥国立自治大学、墨西哥国立理工学院、墨西哥大都会自治大学多所墨西哥院校开设了中医针灸专业。

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