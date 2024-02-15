新华社北京2月15日电 应慕尼黑安全会议主席霍伊斯根、西班牙外交大臣阿尔瓦雷斯、法国总统外事顾问博纳邀请，中共中央政治局委员、外交部长王毅将于2月16日至21日出席第60届慕尼黑安全会议，在“中国专场”活动上发表演讲，结合会议主题就重大国际问题介绍中方立场，并访问西班牙、法国，在法国举行中法战略对话。外交部发言人15日就此回答了记者提问。

发言人说，慕尼黑安全会议是具有重要全球影响的国际战略和安全政策年度论坛，中方曾多次派高级别代表参会。当前，世界大变局加速演进，世界进入新的动荡变革期，中共中央政治局委员、外交部长王毅与会，将就构建人类命运共同体、倡导平等有序的世界多极化阐释中方主张。

发言人表示，西班牙是欧盟重要国家和中国的全面战略伙伴。此访正值中国龙年伊始和中西关系开启新的50年之际，是中国外长时隔近6年再次访西。双方均高度重视，西班牙方面作出周到友好安排。中方希望通过此访进一步落实两国领导人共识，延续建交50周年友好氛围，巩固互信，增进友谊，扩大合作，为中西全面战略伙伴关系注入新的内涵。

发言人指出，中法同为联合国安理会常任理事国和独立自主大国。今年是中法建交60周年。不久前，习近平主席同马克龙总统互致贺电并发表视频致辞，强调双方要共同努力，将面向下一个60年的中法全面战略伙伴关系打造得更加牢固和富有活力。王毅外长此次访法是今年中法首场重要访问。王毅外长将同法方举行双边会见，并同法国总统外事顾问博纳举行新一轮中法战略对话。中方期待同法方一道，进一步深化战略沟通，巩固政治互信，扩大务实合作和人文交流，加强多边议题上的沟通协作，共同引领中欧关系行稳致远，并为世界和平、稳定与发展进步作出积极贡献。

(责编：赵欣悦、常雪梅)