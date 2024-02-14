2024年巴西里约热内卢狂欢节举行

当地时间2月9日晚，2024年里约热内卢狂欢节在当地桑巴大道拉开帷幕。巴西是今年二十国集团轮值主席国，二十国集团峰会将于11月在里约举行，图为一名桑巴舞表演者高举以里约将举办二十国集团峰会为主题的旗帜参加表演，成为今年里约狂欢节上的独特一幕。人民网记者陈一鸣摄

人民网里约热内卢2月13日电 （记者陈一鸣）当地时间2月9日晚，2024年巴西里约热内卢狂欢节在当地桑巴大道拉开帷幕。

作为巴西全国规模最大和最具国际知名度的狂欢节，里约狂欢节的主角是当地一个个桑巴舞蹈学校，演出队伍一般要花费一整年时间进行准备，争取在狂欢节的桑巴表演大赛环节夺冠或晋级。

在盛大的狂欢节上，桑巴游行的主要形式是体积巨大的花车巡游表演和周围最多可达5000人的表演方阵。1983年，由设计巴西首都巴西利亚的著名设计师奥斯卡·尼迈耶设计了一条长约700米的桑巴大道，两旁是高耸的看台，解决了狂欢节演出者找不到合适演出地点的难题。

里约市旅游局公布的今年狂欢节日程显示，各有8支甲级组桑巴舞校队伍在9日和10日走上桑巴大道，举行花车巡游表演；11日和12日，共有12支最能代表里约狂欢节水平的特级组桑巴舞校队伍参加表演。17日，夺取前6名的特级组桑巴舞校队伍将返回桑巴大道，以一场冠军巡游表演为本年度狂欢节划上句号。

巴西是今年二十国集团轮值主席国，二十国集团峰会将于11月在里约举行。人民网记者9日晚在桑巴大道看到，有桑巴舞表演者举着以里约将举办二十国集团峰会为主题的旗帜参加表演，成为今年里约狂欢节上的独特一幕。

除了桑巴大道上的表演外，里约全市还将在今年的狂欢节期间举行453场街头狂欢游行活动，虽比去年的狂欢节少了三场，但市中心的大型狂欢活动从去年的8场增加到10场。据里约旅游公司主席罗尼透露，该公司今年收到大约700个表演团体的巡游申请，但只有453个获得批准。

里约市政府日前发布的“数据嘉年华”研究显示，今年的里约狂欢节预计将吸引大约700万来自国内外的游客和当地市民参与活动，产生大约500亿雷亚尔（1美元约合5雷亚尔）收益，并为里约市政府创造近2亿雷亚尔的税收。

里约热内卢州州长克劳迪奥·卡斯特罗日前表示，为维护狂欢节的秩序和治安，里约警方将在里约市海滨地区和桑巴表演场所使用人脸识别系统和无人机等设备，并派1.21万名警员上街巡逻，另有1万名消防员待命。警方还将在狂欢节期间开展查处酒驾和打击性骚扰行动，参加表演的花车司机都要接受酒精测试。

此外，今年的里约狂欢节将开展防治登革热行动，以应对登革热病例激增的态势。里约市2023年全年登记2.3万多例登革热病例，而今年仅一个多月时间，全市登记的病例数就已超过1万例，里约已于2月5日宣布进入公共卫生紧急状态。狂欢节主办方在桑巴表演场所分发驱蚊剂和印有警示语的帽子，并播放15秒的防治登革热影片，宣传疾病防治信息。

除里约外，巴西的圣保罗、萨尔瓦多、累西腓等城市也同时举行隆重的狂欢节庆祝活动。

(责编：贾文婷、吴成良)