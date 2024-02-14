菲律宾首都马尼拉百万民众共庆中国春节

人民网马尼拉2月13日电（记者樊帆）农历甲辰龙年到来之际，菲律宾首都区马卡蒂市政府、马尼拉市政府市议会、奎松市政府、菲华社会各团体与百万民众共同庆祝中国新春佳节。

作为菲律宾金融中心，马卡蒂市是马尼拉首都区最繁华的城市之一，也是大部分外国驻菲使团所在地。2月9日，菲律宾马卡蒂市政府在戈洛丽塔活动中心举办2024年中国农历新年庆祝活动开幕式。中国驻菲律宾大使黄溪连作为主宾出席并致辞。马卡蒂市长艾比·比奈及其丈夫、菲众议员坎波斯、有关国家驻菲使节及马卡蒂市政府官员等到场共迎农历新春。

马尼拉中国城已有430年的悠久历史。今年，马尼拉市政府市议会、马尼拉华人区发展委员会联合华社各团体共同举办一年一度的迎新春系列活动暨马尼拉中国城成立430周年庆祝活动。大约有5万人参加了2月9日晚的除夕跨年庆典。2月10日，黄溪连大使出席新春花车巡游活动。花车巡游期间派发新年红包及糖果、年糕等节庆食品。当地民众用中文高呼“恭喜发财”“新年快乐”，为菲中友好关系送上祝福。

奎松市唐人街占地近7000平方公里，是全球最大的唐人街之一。奎松市政府在春节期间启动唐人街骑行之旅，让参与者探索该地区的地标建筑，包括圣莲寺、慈济基金会佛教人道主义组织总部、菲中友谊牌坊、玩具博物馆等。此外，唐人街食品、工艺品博览会也将举行，设有不同的摊位，出售中国美食和独特的手工艺品等。

在春节庆祝活动现场，菲律宾民众络绎不绝，纷纷驻足观看、踊跃体验并拍照打卡留念，不断感悟中华文化的深厚底蕴与独特魅力，气氛喜庆温馨。

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