人民网伦敦2月12日电 （记者邢雪）2月11日，2024年爱尔兰“欢乐春节”系列活动在都柏林拉开帷幕。都柏林市中心两条主要道路德鲁里街和卡佩尔街张灯结彩，喜庆欢腾，洋溢着浓郁的过年气氛。

为增加节日氛围，都柏林市政厅特邀来自中国成都的艺术家们在市中心会议厅广场助力“欢乐春节”演出活动，为爱尔兰民众奉上了一场视听盛宴。民乐演员们用精湛的技艺演奏了《彩云追月》、《青花瓷》、《女儿情》、《刀剑如梦》等曲目，赢得了观众的热烈掌声。杂技《空竹表演》、川剧《天女散花》和《变脸》让整场演出的气氛达到了高潮，现场观众不断欢呼、喝彩。

同日，由都柏林市政厅和亚洲行等共同主办的文化嘉年华在都柏林市中心举办。文艺表演、非遗展示、特色小吃和舞龙舞狮等一系列活动吸引了众多观众，整条步行街被围得水泄不通。中国艺术家们的精彩表演展现了中国文化艺术的独特魅力，让现场观众耳目一新。来自北京的非遗传承人在摊位上制作糖画，当地市民排起长队品尝这道“中国文化大餐”。中国驻爱尔兰大使馆特别设立了“文化旅游展台”，展台上摆放了吉祥龙、中国文化和旅游宣传资料及各类文化小礼品等。志愿者身着华丽的汉服，向爱尔兰民众推广中国春节和文化旅游信息。

今年是都柏林市政厅连续第17年举办农历新年庆典活动，现场参与人数达7万余人，有效地向爱尔兰民众展示了中国优秀传统文化，传递了春节所蕴含的和谐、团圆、共享等价值理念，促进了中爱两国人民民心相通。活动得到了东方华夏文化遗产保护中心的大力支持。在接下来的一周，“欢乐春节”庆祝活动将在科克、基尔代尔等城市举办，为爱尔兰民众带来更多的中国文化体验。

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