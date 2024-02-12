新华社北京2月12日电 综合新华社驻外记者报道：金龙献瑞，春风万里。农历新年之际，全球多地举行“欢乐春节”活动，以亮丽中国红传递喜庆，用特色歌舞欢庆佳节，令当地民众感受多姿多彩的中国传统文化。

精彩纷呈的中国系列文化活动日前在希腊首都雅典上演。在雅典最大的室外游乐场欢乐公园，游客不仅可以欣赏到中国民间音乐、舞蹈、武术表演，还可以品尝中国美食，体验北京糖画、吹糖人、风筝制作、抖空竹等中国传统非遗文化。

希腊比雷埃夫斯市政剧院内，希腊华人合唱团的粤语合唱《万水千山总是情》率先登场，中央音乐学院、北京戏曲艺术职业学院等国内艺术团队随后带来的民乐、昆曲、舞蹈和武术表演等精彩节目，博得观众阵阵掌声。

“欢乐春节”系列文化活动已在希腊连续举办8年。中国驻希腊大使肖军正说，中希两国将以经济合作和文明互鉴为纽带，深化全面战略伙伴关系。

作为西班牙马德里“欢乐春节”系列庆祝活动的一部分，“中国新春音乐会”日前在马德里国家音乐厅举行。从《阳关三叠》等中国诗词合唱作品，到《敖包相会》《茉莉花》等中国民歌，再到《饮酒歌》等西方音乐选段，深圳歌剧舞剧院合唱团与民乐演奏家合力献上一台融合中西经典曲目的音乐会。

从2月2日开始的一个月里，美食品鉴、花车游行、艺术展览、民俗庙会、公路跑等近30个项目将在马德里轮番上演，当地民众及华侨华人在浓浓的中国年味中共贺新春。

马耳他大学泰米·扎米特礼堂日前上演了一台集中国经典歌曲、西方经典歌剧和马耳他民歌于一体的新年音乐会。礼堂内座无虚席，深圳歌剧舞剧院艺术家唱起《茉莉花》时，台下不少观众跟着哼唱。当音乐会的压轴曲——马耳他民歌《节日》响起时，全场观众共情吟唱。

中国驻马耳他大使于敦海说：“我们愿同马方携手深化传统友谊，分享发展机遇，推动双边关系迈上新台阶。”马耳他国家遗产、艺术和地方政府部长欧文·邦尼奇盛赞当晚的音乐会是一场成功将中国传统音乐、西方音乐和马耳他音乐融为一体的精彩音乐盛宴，让他终生难忘，文化交流拉近了马中两国民众的距离。

中国驻斯洛伐克大使馆日前在斯洛伐克国家广播电视台音乐厅举办“欢乐春节”中国民族音乐会，正式开启庆祝中斯建交75周年系列活动。浙江音乐学院民族室内乐团表演了《步步高》《花好月圆》等曲目。中国民乐欢快灵动的旋律和丰富的表现力让观众耳目一新，斯洛伐克民歌《国王峰上》引起观众强烈共鸣。

中国驻斯洛伐克大使蔡革致辞时说，中斯建交75年的历程证明，稳定、健康、积极的中斯关系符合两国根本利益，也必将造福两国人民。斯洛伐克外交部国务秘书埃什托克致辞时表示，斯方愿同中方一道，以建交75周年为契机深化各领域交流合作。

埃及首都开罗日前举办“欢乐春节”埃及全国武术锦标赛，以庆祝中国农历新年到来。共有近7000名不同年龄段的埃及运动员参赛。埃及武术国家队总监兼锦标赛总监埃哈卜·阿卜杜勒-穆奈姆说，举办这次比赛是为了庆祝中国春节，增进两国友谊。据埃及武术协会资深教练穆拉德·阿巴斯介绍，在埃及，武术已成为仅次于足球的第二大最受欢迎的运动项目。

2024“欢乐春节—行走的年夜饭”开罗中国文化中心春节答谢晚宴日前在埃及开罗举办，来自开罗、吉萨、代盖赫利耶等埃及7个省的开罗中国文化中心新媒体平台粉丝、媒体记者、中华文化爱好者等参加活动。

中国驻秘鲁大使馆日前在秘鲁首都利马的中国公园举办“欢乐春节”龙年庆典活动。十二生肖彩灯璀璨夺目，营造出浓浓年味儿。来自北京和秘鲁的演员表演了舞龙舞狮、民乐合奏、舞蹈、中国武术、秘鲁传统音乐等文艺节目。现场设置的糖葫芦、糖画、皮影、空竹等中国传统非遗展示吸引很多当地民众驻足观看。

秘鲁外长冈萨雷斯-奥莱切亚说，1849年首批华人抵达秘鲁，迅速融入当地社会，秘中人民自此血脉相连。他向民众致以中国龙年新春祝福。秘鲁外贸和旅游部长马修斯表示，中国在秘鲁投资增长不仅体现在矿业领域，还涵盖基础设施建设、能源等战略领域，建设中的钱凯港是其中典范。中国驻秘鲁大使宋扬在致辞时说，坚信在各方共同努力下，中秘关系将迈上新台阶，结出更多硕果。（参与记者：陈刚、谢宇智、陈文仙、郝云甫、王丽丽、董修竹、姚兵）

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