人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

国际观察丨印尼总统选举会否一轮定胜负

2024年02月12日13:31 | 来源：新华网
小字号

新华社雅加达2月12日电 题：印尼总统选举会否一轮定胜负

新华社记者叶平凡 郑世波

印度尼西亚新一届总统选举将于2月14日举行。多家民调机构的最新数据显示，以现任国防部长普拉博沃·苏比安托为总统候选人的组合目前支持率持续走高，已超过50%，有望在第一轮投票中直接胜出。不过另外两个候选人组合仍在不断争取选民支持，希望将选举拖入第二轮。

普拉博沃组合大幅领先

印尼每五年举行一次大选，选举总统和副总统，正副总统候选人结对参选。此次参选的三个组合分别是：普拉博沃与印尼现任总统佐科长子、梭罗市现任市长吉布兰·拉卡布明·拉卡，中爪哇省前省长甘贾尔·普拉诺沃与印尼前政治、法律和安全事务统筹部长穆罕默德·马赫福兹·马哈茂丁，雅加达首都特区前省长阿尼斯·巴斯维丹与民族觉醒党总主席穆海明·伊斯坎德尔。

民调机构的最新调查数据显示，普拉博沃组合的支持率已超过50%。《经济学人》周刊综合印尼多家信誉较高的民调机构调查结果后得出的结论是，截至1月28日，普拉博沃组合以平均53%的支持率大幅领先，阿尼斯和甘贾尔两个组合的平均支持率分别为20%和19%。

根据选举规则，候选组合在首轮投票中必须获得50%以上选票，并在印尼过半数省区赢得20%以上选票，才能直接当选。如果没有任何一组候选人达到要求，将在得票最多的两组候选人之间举行第二轮投票。

印尼调查研究所资深研究员阿杰·法拉比说，普拉博沃组合的支持率持续上升，如果这一趋势能够保持，普拉博沃将有望在第一轮投票中直接获胜。

定位“佐科接班人”

普拉博沃是现任总统佐科政府的重要成员，他将自己定位为佐科的接班人，并表示将继续推动佐科的政策，以此赢得了不少现政府支持者的认可。同时佐科及其政府成员也在帮助普拉博沃竞选，进一步提高了普拉博沃的支持率。

此次印尼总统竞选共有五轮辩论，由三个组合的正副总统候选人轮流出席。2月4日最后一轮电视辩论聚焦社会福利、人力资源建设、健康、教育等议题。分析人士认为，同其他两位总统候选人相比，普拉博沃的政策主张更具体实际，对选民具有一定吸引力。

在当天的辩论现场，经济统筹部长、贸易部长、国企部长等多位现政府内阁成员均到场为普拉博沃“站台”，普拉博沃领衔的“印尼进步联盟”9个党派领导人也都几乎悉数出席。

近期佐科政府正在开展支持普拉博沃组合的助选行动。自2014年担任总统以来，佐科领导印尼稳步发展，享有较高的支持率。民调显示约四分之三的印尼民众对佐科政府感到满意。日前佐科在中爪哇省进行工作访问期间，与普拉博沃在该省马格朗地区一家知名小店就餐，帮助普拉博沃提高曝光量。

首轮悬念犹存

尽管民调显示普拉博沃组合支持率大幅领先，但首轮投票并非没有悬念。

阿尼斯和甘贾尔两位候选人目前民调落后，但依然斗志昂扬，正在印尼各地密集开展竞选活动，做最后冲刺。印尼政界一些知名人士近期也纷纷出面，表达对二人的支持。前贸易部长托马斯·伦邦加入阿尼斯的竞选团队。印尼开国总统苏加诺的长子则为甘贾尔站台。

分析人士指出，目前在普拉博沃民意支持率领先的情况下，甘贾尔和阿尼斯的策略是争取进行第二轮选举。甘贾尔和阿尼斯的竞选团队已为此多次会面，讨论合作可能性。

印尼民调机构“政治指标”执行主任布哈努丁·穆赫塔迪日前表示，如果阿尼斯组合和甘贾尔组合成功结盟并整合支持者，普拉博沃组合的选情将面临新的挑战。

(责编：王禹蘅、崔越)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部