新华社雅加达2月12日电 题：印尼总统选举会否一轮定胜负

新华社记者叶平凡 郑世波

印度尼西亚新一届总统选举将于2月14日举行。多家民调机构的最新数据显示，以现任国防部长普拉博沃·苏比安托为总统候选人的组合目前支持率持续走高，已超过50%，有望在第一轮投票中直接胜出。不过另外两个候选人组合仍在不断争取选民支持，希望将选举拖入第二轮。

普拉博沃组合大幅领先

印尼每五年举行一次大选，选举总统和副总统，正副总统候选人结对参选。此次参选的三个组合分别是：普拉博沃与印尼现任总统佐科长子、梭罗市现任市长吉布兰·拉卡布明·拉卡，中爪哇省前省长甘贾尔·普拉诺沃与印尼前政治、法律和安全事务统筹部长穆罕默德·马赫福兹·马哈茂丁，雅加达首都特区前省长阿尼斯·巴斯维丹与民族觉醒党总主席穆海明·伊斯坎德尔。

民调机构的最新调查数据显示，普拉博沃组合的支持率已超过50%。《经济学人》周刊综合印尼多家信誉较高的民调机构调查结果后得出的结论是，截至1月28日，普拉博沃组合以平均53%的支持率大幅领先，阿尼斯和甘贾尔两个组合的平均支持率分别为20%和19%。

根据选举规则，候选组合在首轮投票中必须获得50%以上选票，并在印尼过半数省区赢得20%以上选票，才能直接当选。如果没有任何一组候选人达到要求，将在得票最多的两组候选人之间举行第二轮投票。

印尼调查研究所资深研究员阿杰·法拉比说，普拉博沃组合的支持率持续上升，如果这一趋势能够保持，普拉博沃将有望在第一轮投票中直接获胜。

定位“佐科接班人”

普拉博沃是现任总统佐科政府的重要成员，他将自己定位为佐科的接班人，并表示将继续推动佐科的政策，以此赢得了不少现政府支持者的认可。同时佐科及其政府成员也在帮助普拉博沃竞选，进一步提高了普拉博沃的支持率。

此次印尼总统竞选共有五轮辩论，由三个组合的正副总统候选人轮流出席。2月4日最后一轮电视辩论聚焦社会福利、人力资源建设、健康、教育等议题。分析人士认为，同其他两位总统候选人相比，普拉博沃的政策主张更具体实际，对选民具有一定吸引力。

在当天的辩论现场，经济统筹部长、贸易部长、国企部长等多位现政府内阁成员均到场为普拉博沃“站台”，普拉博沃领衔的“印尼进步联盟”9个党派领导人也都几乎悉数出席。

近期佐科政府正在开展支持普拉博沃组合的助选行动。自2014年担任总统以来，佐科领导印尼稳步发展，享有较高的支持率。民调显示约四分之三的印尼民众对佐科政府感到满意。日前佐科在中爪哇省进行工作访问期间，与普拉博沃在该省马格朗地区一家知名小店就餐，帮助普拉博沃提高曝光量。

首轮悬念犹存

尽管民调显示普拉博沃组合支持率大幅领先，但首轮投票并非没有悬念。

阿尼斯和甘贾尔两位候选人目前民调落后，但依然斗志昂扬，正在印尼各地密集开展竞选活动，做最后冲刺。印尼政界一些知名人士近期也纷纷出面，表达对二人的支持。前贸易部长托马斯·伦邦加入阿尼斯的竞选团队。印尼开国总统苏加诺的长子则为甘贾尔站台。

分析人士指出，目前在普拉博沃民意支持率领先的情况下，甘贾尔和阿尼斯的策略是争取进行第二轮选举。甘贾尔和阿尼斯的竞选团队已为此多次会面，讨论合作可能性。

印尼民调机构“政治指标”执行主任布哈努丁·穆赫塔迪日前表示，如果阿尼斯组合和甘贾尔组合成功结盟并整合支持者，普拉博沃组合的选情将面临新的挑战。

(责编：王禹蘅、崔越)