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2024年“欢乐春节”活动在巴西瀑布城举办

2024年02月12日13:20 | 来源：人民网-国际频道
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“欢乐春节——瀑布城喜迎中国龙年”首场文艺表演活动现场。人民网记者 邵世均摄

“欢乐春节——瀑布城喜迎中国龙年”首场文艺表演活动现场。人民网记者 邵世均摄

人民网伊瓜苏2月11日电 （记者邵世均、陈海琪）2月10日，世界著名景观伊瓜苏大瀑布前张灯结彩、热闹非凡，由中国驻巴西使馆、驻圣保罗总领馆和巴西伊瓜苏市政府联合主办的“欢乐春节——瀑布城喜迎中国龙年”首场文艺表演在此拉开序幕。中国驻巴西大使馆公使衔参赞舒建平、驻圣保罗总领馆代表、伊瓜苏市议长莫拉雷斯、市旅游局局长安德烈及当地各界友人等200余人齐聚一堂。多家中巴媒体、当地网红现场报道活动盛况。

舒建平致辞表示，中国和巴西是各具特色的文化大国，双方文化交流精彩纷呈。春节是中华民族最重要的传统节日，也是中华文化的重要载体。作为纪念中巴建交50周年首场重要文化活动，期待在巴西举办的“欢乐春节”系列活动进一步深化两国交流互鉴、促进民心相通。

“欢乐春节——瀑布城喜迎中国龙年”首场文艺表演活动现场。人民网记者 陈海琪摄

“欢乐春节——瀑布城喜迎中国龙年”首场文艺表演活动现场。人民网记者 陈海琪摄

巴方官员表示，伊瓜苏市高度重视深化对华文化交流，已于2023年将中国春节纳入当地法定节日。两国民众在此共度春节，体现出中华文化的国际魅力，也彰显出中巴人民的友好情谊。伊瓜苏市愿进一步丰富两国人文合作，让更多巴西民众和国际游客了解中国、热爱中国。

“欢乐春节——瀑布城喜迎中国龙年”首场文艺表演活动现场。人民网记者 时元皓摄

“欢乐春节——瀑布城喜迎中国龙年”首场文艺表演活动现场。人民网记者 时元皓摄

澳门培正中学艺术团、旅巴华人民乐团和巴西波萨诺瓦乐团、圣保罗舞龙队等带来精彩纷呈的文艺表演，两国艺术家还联袂演绎了《但愿人长久》等多首中巴名曲，赢得全场观众一次次热烈掌声和喝彩。

2月11日，“欢乐春节—瀑布城喜迎中国龙年”主体庆祝活动在伊瓜苏市和平广场举行，数百名当地市民现场观看，共享中国春节欢乐喜庆氛围。

“欢乐春节—瀑布城喜迎中国龙年”主体庆祝活动在伊瓜苏市和平广场举行。人民网记者 时元皓摄

“欢乐春节—瀑布城喜迎中国龙年”主体庆祝活动在伊瓜苏市和平广场举行。人民网记者 时元皓摄

“欢乐春节—瀑布城喜迎中国龙年”主体庆祝活动在伊瓜苏市和平广场举行，现场观众反响热烈。人民网记者 时元皓摄

“欢乐春节—瀑布城喜迎中国龙年”主体庆祝活动在伊瓜苏市和平广场举行，现场观众反响热烈。人民网记者 时元皓摄

(责编：王禹蘅、常红)

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