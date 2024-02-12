人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

巴西里约举行龙年春节联谊会

2024年02月12日13:14 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网里约热内卢2月10日电 （记者宋亦然）当地时间2月10日上午，农历大年初一，2024里约龙年春节联谊会在一片欢腾的锣鼓声中拉开帷幕。此次活动由巴西里约热内卢华人联谊会和里约天主教大学孔子学院共同主办。里约华侨华人、中资企业员工、留学生，以及巴西友好人士汇聚一堂，共庆新春，领略中华文化的独特魅力。

中国驻里约热内卢总领事田敏出席活动并致辞。田敏在致辞中回顾了过去一年来中国的发展和中巴友谊的深化，同时对新的一年即将迎来的新中国成立75周年、中巴建交50周年，以及将在里约举办的G20领导人峰会充满期望。田敏说：“在中华文化中，龙寓意着正义、力量、勇气和奋进。站在新起点，让我们传承和发扬龙的精神，携手并进，精诚合作，不断巩固深化两国和地方民间友好情谊，为实现各自的发展目标，为增进两国人民福祉，为打造中巴关系下一个‘黄金50年’共同努力。”

巴西艺术家表演中国舞。里约天主教大学孔子学院供图

巴西艺术家表演中国舞。里约天主教大学孔子学院供图

前来参加活动的卡希亚斯公爵城市市长多斯雷耶斯回顾了自己访华的经历，并对华侨华人为巴西当地社会作出的贡献表示感谢。“祝福中国人民在龙年取得新成就，期待巴中交往持续健康发展。”多斯雷耶斯说。

两国民众共同观欣赏文艺表演。里约天主教大学孔子学院供图

两国民众共同观欣赏文艺表演。里约天主教大学孔子学院供图

活动现场，来宾们还共同观欣赏了文艺表演，并参加了中国美食、书法和文化展示等文化体验活动。当地华侨华人自编自演的中国舞《欢度春节》增添了不少节日气氛，巴西姑娘小伙的中国武术表演和中文歌曲演唱让这个龙年新春成为中巴两国人民共同庆祝的节日。

此外，活动现场还有写“龙”画“龙”的环节。中巴两国的书法爱好者泼墨挥毫，写下一幅幅龙字春联斗方，赠送给好友亲朋，恭贺新春。

(责编：王禹蘅、常红)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部