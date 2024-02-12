人民网里约热内卢2月10日电 （记者宋亦然）当地时间2月10日上午，农历大年初一，2024里约龙年春节联谊会在一片欢腾的锣鼓声中拉开帷幕。此次活动由巴西里约热内卢华人联谊会和里约天主教大学孔子学院共同主办。里约华侨华人、中资企业员工、留学生，以及巴西友好人士汇聚一堂，共庆新春，领略中华文化的独特魅力。

中国驻里约热内卢总领事田敏出席活动并致辞。田敏在致辞中回顾了过去一年来中国的发展和中巴友谊的深化，同时对新的一年即将迎来的新中国成立75周年、中巴建交50周年，以及将在里约举办的G20领导人峰会充满期望。田敏说：“在中华文化中，龙寓意着正义、力量、勇气和奋进。站在新起点，让我们传承和发扬龙的精神，携手并进，精诚合作，不断巩固深化两国和地方民间友好情谊，为实现各自的发展目标，为增进两国人民福祉，为打造中巴关系下一个‘黄金50年’共同努力。”

巴西艺术家表演中国舞。里约天主教大学孔子学院供图

前来参加活动的卡希亚斯公爵城市市长多斯雷耶斯回顾了自己访华的经历，并对华侨华人为巴西当地社会作出的贡献表示感谢。“祝福中国人民在龙年取得新成就，期待巴中交往持续健康发展。”多斯雷耶斯说。

两国民众共同观欣赏文艺表演。里约天主教大学孔子学院供图

活动现场，来宾们还共同观欣赏了文艺表演，并参加了中国美食、书法和文化展示等文化体验活动。当地华侨华人自编自演的中国舞《欢度春节》增添了不少节日气氛，巴西姑娘小伙的中国武术表演和中文歌曲演唱让这个龙年新春成为中巴两国人民共同庆祝的节日。

此外，活动现场还有写“龙”画“龙”的环节。中巴两国的书法爱好者泼墨挥毫，写下一幅幅龙字春联斗方，赠送给好友亲朋，恭贺新春。

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