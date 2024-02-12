人民网东京2月10日电 （记者岳林炜、朱玥颖）日本东京春节庙会于2月9日至12日在上野公园举行。日本各地民众在活动现场品中华美食、看狮子舞、赏歌舞秀，体验中国农历新年习俗，感受中国传统文化。

日本东京春节庙会现场。主办方供图

株式会社中国电视社长刘斌在致辞中表示，去年也是在这样的一个晴朗的天气里，举办了第一届春节庙会，感觉转瞬间就到了今年的第二届。刚刚进来的时候，就闻到了从各个摊位飘来的阵阵香气。看到大家喝啤酒、品美食、看狮子舞、赏歌舞秀，自己和大家一样开心。

上野动物园园长代理大桥直哉致辞表示，虽然本次活动只是第二届，但感觉像已经举办了几十年的光景。另外，他谈到虽然香香离开了日本，回到了中国家乡，但上野动物园还有其他的大熊猫，欢迎大家常去看看它们。

本次春节祭聚集了来自中日两国的40余家摊位，呈现了丰富多样的美食和酒水选择。中国美食与日本料理交相辉映，烤肉串、炸鸡排、麻辣小龙虾等美味令人垂涎。此外，还有15家中日文化交流的展位，为现场民众提供了更多层次的体验。其中，国家级非物质文化遗产项目（广东剪纸）省级代表性传承人——饶宝莲大师的展位前，聚集了许多好奇的民众。

主办方表示，希望通过这次活动，让在日华侨华人在春节期间欢聚一堂，普天同庆。同时也希望更多日本朋友品鉴中国美食，感受中国文化。

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