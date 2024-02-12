人民网斯德哥尔摩2月11日电 （记者殷淼）2月11日，中国驻瑞典大使崔爱民和夫人李丽红应邀出席“第九届斯德哥尔摩儿童春晚”，并向小朋友们、广大侨胞和当地朋友致以新春祝福。行知学堂等瑞典华文学校师生、家长、各界友人约500人参加。中国驻瑞典大使馆教育参赞黄立琼等陪同出席了活动。

中国驻瑞典大使崔爱民出席活动并致辞。中国驻瑞典大使馆供图

崔爱民在讲话中祝贺本届儿童春晚圆满成功，向所有台前幕后的老师、同学、家长和朋友们致以由衷敬意和感谢。崔爱民表示，斯德哥尔摩儿童春晚举办以来，已逐渐发展为旅瑞侨胞新春联谊、华裔儿童才艺展示和中瑞文化传播交流的欢乐舞台。华文教育在传承中华文化、讲好中国故事、促进中外交流等方面具有独特优势，是中华文化在海外传承弘扬的留根工程，是华侨华人进步发展的希望工程，也是惠及广大海外侨胞的民生工程。呵护孩子们健康快乐成长是大家的共同心愿，使领馆将一如既往地支持瑞典华文教育事业，希望行知学堂等瑞典华文学校再接再厉，团结奋进，深耕中瑞民间交流平台，培育两国未来合作花朵。

舞蹈《春节序曲》。中国驻瑞典大使馆供图

崔爱民鼓励小朋友们勤勉学习，全面发展，成为中瑞友好的使者和中瑞合作的参与者，在推动中瑞两国共同发展和进步中追逐梦想、施展才华；勉励侨胞们踔厉奋发，笃行不怠，继续为美好生活努力打拼，继续为中瑞友好增光添彩。

舞蹈《千手观音》。中国驻瑞典大使馆供图

本届儿童春晚整场演出生动活泼、别具一格、充满童趣、精彩纷呈。《新春乐》《战台风》《爱与梦的幻想之旅》等乐器演奏悦耳动听，《龙龙的新年》《古诗今唱》等合唱清脆嘹亮，舞蹈《春节序曲》《天鹅湖》可爱多姿，相声《反义词》《对春联》纯真诙谐，脱口秀《作文里的故事》文采飞扬，诗朗诵《中国话》表达了对母语的挚爱，以中瑞双语演唱的《你笑起来真好看》赢得热烈掌声。晚会在全场共唱《明天会更好》中走向高潮，孩子们天真灿烂的笑脸印在每位观众心里，给瑞典漫漫冬夜带来缕缕温暖和感动，给旅瑞侨胞带来了对家乡故土的美好记忆，给瑞典民众带来了中华文化的愉悦享受。

合影留念。中国驻瑞典大使馆供图

斯德哥尔摩儿童春晚由瑞典中文母语教育协会暨行知学堂主办，以促进文化交流为主旨，以学习运用中文母语为主题，以华裔少年儿童为演职主体，自2016年以来已举办九届。瑞京、华夏和路德维卡等多所中文学校共同参与了本届儿童春晚的演出活动。

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