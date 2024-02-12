人民网伦敦2月10日电 （余颖）2月10日，来自广东普宁南山英歌队的十六名舞者在伦敦最古老商业街伯灵顿拱廊街上演了一场精彩的快闪表演，这是国家级非遗英歌首次出海与英国民众“邂逅”。

活动现场。于果摄

据介绍，作为广东潮汕地区的传统民俗舞蹈，英歌舞融舞蹈、武术、戏曲于一体，刚劲雄浑、粗狂豪迈，表演气势澎湃，是当地过年氛围感最强的传统活动之一，迄今已有300多年的历史，并在2006年被列入第一批国家级非物质文化遗产代表性项目名录。

活动现场。于果摄

当天上午，英国最古老的旅行地标之一伯灵顿拱廊街以一片中国红迎接远道而来的英歌舞者。拱廊街一带游人如织，中国普宁南山英歌队的大红旗帜和队员甫一出场，就吸引了街面游客们驻足围观。“咚咚咚锵...咚咚咚锵...”在密集的鼓点声中，身着鲜艳着装、脸涂油彩的舞者个个精神抖擞，和鼓而舞，步伐铿锵地列队进入拱廊内，呈现了一场精彩的快闪表演。两侧的游客纷纷举起手机记录下这一时刻，并报以阵阵热烈的掌声。

活动现场。于果摄

精彩的英歌表演让在场观众赞叹不已，大学生玛丽很是兴奋，“这令人感到非常激动，他们将中国文化带到伦敦。” 伯灵顿拱廊街商业总监特鲁缇·沙阿表示，这个演出很带劲, 尤其是发生在伯灵顿拱廊，让世界各地游客感受到中西文化的融合与历史的沉淀。不少华侨华人和留学生久久沉浸在春节年味中，纷纷和队员合影留念。留学生刘飏说，我自己老家都没有这种民俗活动，非常有特色，没想到在伦敦感受到不一样的中国年味！

活动现场。于果摄

普宁南山英歌队教练、普宁英歌国家级代表性传承人陈来发表示，第一次来英国伦敦表演，队员们的心情都很激动，大家都有决心要把英歌在海外发扬光大。“此次表演是梁山主题，体现梁山好汉刚劲有力和刚正不阿的性格。我并不担心英国朋友看不懂，文化是没有国界的，通过简单的介绍，大家都可以明白舞蹈故事，跨文化交流要多走出去，让更多人了解中国非遗。”

“潮汕的也同样是世界的, 潮汕拥有丰富多彩的非物质文化遗产, 我们要让英歌更多走上世界的舞台，绽放出更迷人的光彩！”中国驻英国大使馆文化处公使衔参赞李立言在现场表示，英歌此次来英表演，不但丰富了英国“欢乐春节”系列活动的内涵，更使得英国民众更具参与感，从而对于中国文化更有亲切感。

活动现场。于果摄

当地时间11号，普宁南山英歌队将在唐人街一带进行巡游表演；以及在特拉法加广场登台伦敦“四海同春”新春庆典。伦敦华埠商会主席邓柱廷表示，22年来我们坚持在特拉法加广场举办春节庆典活动，每年都吸引数十万英国人参加，这一次不仅有西方民众熟悉的醒狮表演，更有英歌，一定会火爆起来。以英歌、醒狮为代表广东非遗的“出海”具有相当重要的意义，将更好地弘扬中国传统文化。

活动现场。于果摄

(责编：王禹蘅、常红)