人民网莫斯科2月10日电 （记者肖新新、隋鑫）剪纸、糖人、面塑、年画、纸伞等数十个摊位依次摆开；非遗传承人展示绝活，同现场俄罗斯观众热烈互动；川剧变脸、花伞舞、茶艺表演、中国武术表演等，将现场气氛一次次推向高潮……2月9日，“欢乐春节”新春庙会和年夜饭活动在俄罗斯莫斯科中国贸易中心举行。

活动现场的精彩演出。于子恒摄

该活动由中国文化和旅游部、中国驻俄罗斯大使馆联合主办，中国华铭国际投资有限公司承办。当天，中国驻俄大使张汉晖、俄罗斯总统国际文化合作特别代表施威特科依共同为彩龙点睛、鸣锣开街，开启庆祝活动。除了精彩纷呈的各类节目和体验活动，现场观众还共同观看了央视春节联欢晚会直播。

张汉晖（左）、施威特科（右）共同为彩龙点睛。于子恒摄

2月9日晚，莫斯科市中心卡梅尔格尔斯基步行街人头攒动、热闹非凡。莫斯科市历史上首次举办的春节彩灯点亮仪式在此举行。随着张汉晖、莫斯科市旅游委员会主席科兹洛夫、俄罗斯外交部新闻发言人扎哈罗娃共同按下按钮，数百盏富有中国特色的彩灯被点亮，开启了莫斯科市春节系列庆祝活动。

张汉晖、扎哈罗娃、科兹洛夫（从右至左）共同按下活动启动按钮。于子恒摄

张汉晖在启动仪式现场表示，此次活动是中俄文化年框架下的首批活动，将为推动两国旅游合作、文化交流发挥重要作用。

扎哈罗娃用中文送上新年祝福并表示，俄中两国是近邻，有着悠久友谊和互信传统。相信此次活动将成为俄中文化交流中值得纪念的重要时刻。

科兹洛夫表示，活动期间，莫斯科市中心多地都将装点起红色和金色的装饰物，民众可亲身感受和体验浓郁的春节气氛。相信此次活动将有力增进两国民众相互了解，推动两国交流往来。

活动现场，俄罗斯小朋友同大熊猫玩偶合影。人民网记者 隋鑫摄

此次活动将从2月9日持续至2月18日。莫斯科市副市长谢尔古宁娜介绍，莫斯科市准备了包括大型舞台秀、杂技表演、中国民乐音乐会、文化讲座、大师班中国文化体验活动、中国美食节等在内的300多场节庆活动。

俄罗斯民众在活动现场参观游玩。人民网记者 隋鑫摄

作为莫斯科市春节系列庆祝活动场地之一，莫斯科动物园自2月9日至2月18日将举办讲座、大师班、游园及互动活动、主题游戏等一系列主题庆祝活动。其中，2月9日至11日，身穿大熊猫服装或者名为叶卡捷琳娜（大熊猫宝宝的名字“喀秋莎”是“叶卡捷琳娜”的爱称）的游客均可免费入园参观。

此外，2月10日至2月14日，俄罗斯国民经济成就展览馆将举行舞龙、踩高跷、大红灯笼快闪、中国民乐DJ表演等一系列春节庆祝活动。夜间，“莫斯科太阳”摩天轮还将举办金红色灯光秀。

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