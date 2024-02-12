新华社巴西乌鲁苏卡2月9日电 通讯丨巴西东西铁路建设项目上的中国年

新华社记者赵焱

2月7日一大早，在巴西东北部小城乌鲁苏卡，巴西东西铁路建设项目一标段项目经理、中铁十局拉美公司总工程师银小豪带着中方团队员工在驻地和项目营地里挂福字、贴春联，为在这一项目建设中欢度第一个中国年作准备。

巴西东西铁路是连接巴西内陆和沿海交通运输的大动脉，将与南北铁路相连，全长约1500公里。铁路建成后年货物运输量可达6000万吨，助力该国中西部采矿业、农业等发展。

自2023年4月中标后，一直在拉美地区工作的银小豪就转战巴西巴伊亚州伊列乌斯市开展前期准备工作。工程于当年7月正式开工后，银小豪把办公驻地迁到距离施工现场更近的小城乌鲁苏卡。他告诉记者，中铁十局在项目中标后立即组建了17人的中方团队，巴西当地公司也派了一批管理人员，共同组成联合体负责项目施工。

巴西东西铁路一标段项目巴方合同经理萨穆埃尔·埃利泽乌说：“我们的联合体机制非常完善，有翻译团队协助沟通，大家像家人一样相处，两国团队一起工作没有任何问题。”

由于铁路经过的不少区域属于大西洋沿岸雨林区，此前无人进入，业主的一些招标工程量只是预估，随着工程逐步推进，前期招标工程量与实际情况出现了较大偏差。这给项目部带来大量计划外的清表和临时改移等工作。此外，雨季期间，泥泞道路也给施工造成困难。

面对不利条件，中铁十局员工克服各种困难，稳步推进项目，保证工程进度和施工安全。银小豪虽然去年可以回国休假，但一直坚守施工现场，把春节回国探亲机会留给了其他员工。

银小豪说：“我2013年出国到拉美工作，至今已近11年，拉美已是我的第二故乡，可以说我已经适应当地生活。过年时候还是会特别想家，但因为项目还要正常施工，我不能回去，必须坚守岗位。”

项目副经理兼安全总监汪立峰也在海外工作多年。他对记者说：“这是我们公司在巴西片区中标的第一个铁路项目，工程对公司意义重大。虽然离家万里之遥，对家人抱有遗憾，但我们能通过视频和家人联系，家人也会理解。”

7日下午，项目部员工聚到中方宿舍区一起包饺子，提前吃年夜饭。中方员工手把手教巴西同事擀面皮、包饺子，现场一片欢声笑语，其乐融融。由于春节工地不停工，项目部第二天继续照常工作，准备下一个标段的投标工作。新的一年有新的目标、新的希望。

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