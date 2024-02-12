新华社美国马斯卡廷2月10日电 特写丨美国马斯卡廷小镇上的浓浓“年味”

新华社记者徐静 谢锷

农历大年三十，美国艾奥瓦州小城马斯卡廷一整天都沉浸在浓郁的中国“年味”和友好氛围之中。从亲切交流到热闹“春晚”，中美两国新朋老友共同庆祝龙年新春。他们中，有同习近平主席有着数十载友谊的萨拉·兰蒂女士，也有不久前应邀访华交流的马斯卡廷高中生，有以艺术会友的中国青少年，也有扶老携幼观看演出的当地民众。

“祝大家中国农历新年快乐！”兰蒂在接受新华社记者专访时向中国朋友拜年。这位满头银发的老人说，她很高兴看到中国朋友把“年味”带到马斯卡廷，与美国民众欢聚一堂。

当地时间9日上午，来自北京的中国人民大学附属中学艺术团在马斯卡廷展开交流，感受着跨太平洋友谊的热情。在马斯卡廷高中礼堂，该校校乐队用交响乐、爵士乐欢迎远道而来的新朋友。中国学生走过时，当地学生挥手致意。在马斯卡廷远近闻名的“中美友谊屋”前，一张张青春洋溢的面庞在那里合影留念。

2023年是河北省与艾奥瓦州缔结友好省州关系40周年。中国驻芝加哥总领事赵建表示，过去40年来，双方在经贸、人文等多个领域的友好交往与合作取得显著成果，造福了两地人民，为中美地方友好交往树立了典范。

密西西比河畔的小城马斯卡廷不断书写着对华友好的故事。习近平曾于1985年和2012年两次访问艾奥瓦州，与兰蒂等友人结下深厚友谊。2023年11月，在旧金山举行的美国友好团体联合欢迎宴会上，习近平主席在演讲中再度忆及同美国民众首次面对面接触的难忘经历，并表示期待两国人民“共同续写新时代两国人民友好的故事”。在演讲中，习近平主席还宣布，中方未来5年愿邀请5万名美国青少年来华交流学习。

兰蒂当时就坐在台下聆听演讲。她此后致信习近平主席，希望马斯卡廷高中也参与这一计划。习近平主席复信表示欢迎。

9日下午，在共庆春节的活动现场，马斯卡廷高中校长瑞安·卡斯尔告诉记者，学校1月下旬已组织24名学生赴华交流，先后参观访问了北京、上海和河北省。他本人正在筹备4月带领50名学生赴华交流。

马斯卡廷高中学生利奥·雷根尼特是1月参加赴华交流的学生之一。他告诉记者，自己去中国之前从未料想中国如此广阔。“中国之行太棒了！”他说，“这是改变一生的旅行。”

雷根尼特回忆，他们同包括人大附中在内的三所中国中学展开交流互动，与中国同龄人结成“搭档”，兴致勃勃地聊着彼此的生活，这是他中国之行中非常宝贵的经历。“中国那么大，我很想再去看看，探索更多地方。”

刚刚结束的赴华交流是学生西恩娜·斯通金唯一一次出国之旅。“我们去了很多好‘酷’的地方，感受到如此美丽的文化。”斯通金告诉记者，她本人最喜欢的活动是同中国青少年面对面交流，听对方介绍自己的日常生活，聊一聊中国的新春习俗、尤其是中华美食。“我还学会了做中国结！”她兴奋地说。

斯通金对中国同龄人的勤奋印象尤为深刻。这次旅行后，她想花更多时间学习中文，甚至有了去中国上大学的念头。“未来在于年轻人，年轻人需要体验不同文化才能更好理解彼此，建立起终身友谊。”她说。

除夕之夜，容纳600多人的马斯卡廷高中礼堂座无虚席。优雅清新的民族舞蹈、金龙翻飞的中华武术、活力四射的健美操……人大附中艺术团带来的“春晚”演出赢得阵阵掌声，现场欢呼声此起彼伏。台下观众不仅有马斯卡廷高中师生，还有很多当地市民，不少人都是一家老少一起来观看。

演出结束，很多当地居民热情地同中国青少年交流。高二的中国学生马玛玥告诉记者，有当地居民盛情邀请他们去家中做客，“他们好热情！”

这是高一学生丁星月第一次离开家过年，也是第一次来美国，内心不免紧张，但同老师、同学一起感受这里的风土人情，同美国朋友热情交流，让她感受到与众不同的“年味”。

高二学生邱信光耀还同一名美国学生结成了好友。“他学习了五六年中文，我们能用中文流利交流。”他说，“这是一次非常珍贵的机会，我们会将这段友谊延续下去。”

中国人常讲：读万卷书，行万里路。期待中美青少年的双向奔赴，在两国人民之间架起更多相知相亲的桥梁。

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