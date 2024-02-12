新华社罗马2月10日电 专访：看好中国出境游市场潜力——访意大利国家旅游局局长耶利尼奇

新华社记者郭文迪

意大利国家旅游局局长兼首席执行官伊万娜·耶利尼奇近日接受新华社记者书面专访时表示，中国出境游市场潜力巨大，以今年中国农历龙年春节假期为起点，中国游客赴意大利旅游的态势预计在2024年全面恢复。

耶利尼奇说，去年下半年以来，中国游客赴意大利和其他欧洲国家旅游呈现持续回暖态势。春节是迎接中国游客的高峰期，意大利的自然风光、建筑之美和特色美食是吸引中国游客的重要旅游资源。

“在意大利，成功将这三者结合的旅游目的地很多，它们具备吸引更多中国游客到来的条件。”她说。

耶利尼奇表示，对意大利旅游目的地而言，中国游客的到来“非常重要”。她举例说，位于意大利北部的艾米利亚-罗马涅大区虽不算是中国游客赴意旅游的传统热门目的地，但2019年中国游客仍排在该大区到访游客人数第三位，足见中国游客对促进意大利旅游业整体发展的重要性。

耶利尼奇说，赴意中国游客人数增加不仅惠及旅游接待和服务行业，还将为“意大利制造”、零售及餐饮等行业带来发展机遇。今年，罗马、威尼斯、佛罗伦萨、米兰等意大利城市预计将迎来不少中国游客。同时，意南部海滨度假胜地、中部古镇及温泉疗养胜地等也将越发受到中国游客欢迎。

旅游业是意大利经济重要组成部分。意大利国家旅游局网站数据显示，2019年，旅游业对意国内生产总值的总体贡献率达13%。根据世界旅游组织1月19日发布的《世界旅游业晴雨表》，由于签证便利化和航空运力提高，预计中国出境游市场将在2024年快速发展。

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