新华社内罗毕2月10日电 通讯｜龙腾辞旧 狮舞迎春——首届内罗毕中国春节庙会在肯举办

新华社记者黎华玲 王旭琛

龙腾辞旧岁，狮舞贺新春。10日，甲辰龙年大年初一，肯尼亚首都内罗毕的双河广场红灯高挂，锣鼓喧天，一派热闹景象。首届内罗毕中国春节庙会活动当天上午拉开帷幕，吸引上千人参与。

庙会上，中国特色美食和传统服饰带来了浓浓“年”味儿。手捧一碗河南胡辣汤，肯尼亚小伙奥利弗·奥尤告诉新华社记者，这是他第一次品尝中国美食。奥尤说，这次庙会让肯尼亚民众有机会更多了解中国文化，也让肯尼亚和中国两国民众更加亲密。

肯尼亚姑娘杰妮·万娜特意穿了一件漂亮的红色旗袍来逛庙会，这是她在贵州大学留学时朋友送的礼物。目前，万娜在内罗毕一家中国企业担任翻译。她表示，肯中交流日渐紧密，这次庙会活动搭建了平台，让更多肯尼亚人有机会了解更生动、更具体的中国。

在中国驻肯尼亚大使周平剑的陪同下，联合国内罗毕办事处总干事扎伊娜卜·哈瓦·班古拉来到庙会，体验中国传统文化。2023年联合国大会通过决议，将春节（农历新年）确定为联合国假日。

班古拉观看了内罗毕大学孔子学院学员们的舞龙舞狮表演，还用毛笔在红色宣纸上写下了一个“福”字。她表示，今天体验的中国传统文化项目给她留下了深刻印象，她衷心祝愿中国人民新春快乐。

当天，包括中国驻肯尼亚大使馆、肯尼亚华侨华人联合会、肯尼亚中国妇女联合总会在内的48家中国机构与企业在庙会上齐聚一堂，开展文化交流活动。在肯华侨华人与肯尼亚各界人士共庆中国农历新年。

肯尼亚总统鲁托10日也通过社交媒体表达了新春祝福。鲁托说，龙象征着健康、好运、力量和智慧，期待肯中全面战略合作伙伴关系在龙年不断发展。

活动主办方之一、肯尼亚华侨华人联合会会长高玮表示，希望通过此次活动共建中肯两国人民友好交流的平台，让中华文化以通俗易懂的方式走进肯尼亚民众的生活，让中肯人民心更近、情更浓。

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