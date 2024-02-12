新华社北京2月11日电 综合新华社驻外记者报道：中国甲辰龙年到来之际，许多国家政要和国际组织负责人纷纷发表致辞，向中国人民及全球各地华侨华人致以新春祝福。

法国总统马克龙10日在社交媒体上用中文表达了对农历新年的祝福。他说，祝愿全世界庆祝农历新年的朋友们新年快乐，身体健康，万事如意。龙年象征着创新和创意，我们在法国准备的精彩活动也正是如此!

泰国总理赛塔在社交媒体上发表贺词说：“农历春节是泰国华人和中国人民最重要的节日，在此我谨祝愿各位新年快乐，万事如意。祝愿新的一年将是繁荣、富裕的一年，财源滚滚，兴旺昌盛；祝愿泰中两国贸易与投资能够顺顺利利；祝愿两国互免签证政策能够促进两国间往来更加便利快捷。”他表示，泰国非常欢迎来自中国的朋友，希望两国之间的友情能够更进一步，“泰中亲如兄弟，亲如一家”。

南非总统拉马福萨农历大年初一通过南非总统府网站向中国政府和人民以及全球华侨华人致以节日问候。拉马福萨说，祝愿龙年象征的活力、希望和机遇遍及中国的广袤土地以及在南非和全世界的华侨华人。“祝中华人民共和国繁荣昌盛、不断创新，持续推动世界和平与发展。”

日本首相岸田文雄日前在官网刊发新春贺词，向在日本生活工作的华侨华人以及全球各地喜迎春节的所有人致以新春问候。

奥地利总统范德贝伦在社交媒体平台上发表春节祝福，祝愿旅奥的华侨华人和所有庆祝中国新年的人们龙年吉祥、身体安康。

塞尔维亚总理布尔纳比奇日前在塞尔维亚首都贝尔格莱德出席中国新年庆祝活动时说，期待塞中两国之间的“铁杆”友谊在新的一年里能够进一步深化。值此新春佳节之际，向中国人民送上新春祝福，同时也祝愿共建“一带一路”倡议取得更大的发展与成功。

斐济副总理兼贸易部长卡米卡米加11日在当地的新春团拜会上向中国人民送上龙年祝福。他表示，斐济是中国的好朋友，要学习中国发展的成功经验，比如中国式现代化，相信龙年两国关系会更上一层楼。

丹麦外交大臣拉斯穆森近日向中国人民和在丹麦的华侨华人致春节贺信。拉斯穆森在贺信中说，龙象征着领导力与繁荣，“我期待在龙年精神鼓舞下，进一步推动丹中关系向前发展。祝愿龙年为大家带来幸福与好运。龙年大吉!”

联合国世界旅游组织秘书长祖拉布·波洛利卡什维利和执行主任娜塔莉娅·巴约纳日前在社交媒体上发布视频，恭贺新春。波洛利卡什维利在贺词中说，在农历龙年来临之际，让我们展望前景，变“危”为“机”，共同推动旅游业繁荣复苏。巴约纳祝全球华人拥有一个欢快、祥和与繁荣的龙年。“龙代表着雄心、繁荣、鸿运和力量，并将大家凝聚在一起。这些价值观与我们旅游业完美契合。”

伊斯兰世界教科文组织总干事萨利姆·马利克发贺信向中国人民致以新春问候。马利克说，愿这个特殊的日子满溢喜悦和健康，充满亲人的陪伴。伊斯兰世界教科文组织很高兴能和中国朋友共庆新春佳节。

俄罗斯外交部新闻发言人扎哈罗娃日前在“莫斯科的中国新年”活动上，用中文送上新年祝福。她说：“龙年快乐！祝我们的中国朋友们，新年愉快，身体健康，万事如意，春节好。”

俄罗斯远东阿穆尔州州长瓦西里·奥尔洛夫在社交媒体上用中文向中国人民拜年。他说：“俄罗斯和中国有着深厚的友好关系，我们非常珍惜这份友谊。我谨代表阿穆尔州人民并以我个人名义，祝大家春节快乐！祝身体健康、万事如意、家庭幸福、新春快乐！”

澳大利亚首都地区首席部长安德鲁·巴尔日前在堪培拉参加庆祝“2024年农历新年”活动的新闻发布会后说，祝每一个人都有快乐健康兴旺的龙年。

南非全国省级事务委员会副主席西尔维娅·卢卡斯日前接受记者采访时说，春节在全球拥有广泛影响力，祝愿中国人民吉祥如意。卢卡斯还用中文问候“春节快乐”。

乌拉圭首都蒙得维的亚市长高斯以视频方式祝贺中国龙年新春。视频中，高斯用中文向中国人民致以新春问候，并表示乌中友谊万古长青，乌方愿同中方一道努力，共同建设一个和平、绿色的世界。（参与记者：唐霁、高博、郭丹、鲁向明、林浩、石中玉、胡加齐、和苗、霍晶、陈畅、章建华、张娜、王雷、王晓梅、刘春涛、刘昕宇、黄河、王钟毅、郭鑫惠）

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