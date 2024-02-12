新华社北京2月11日电 综合新华社驻外记者报道：异彩纷呈的中国农历新年庆祝活动在世界多国举办，让当地民众近距离享受欢乐祥和的春节文化盛宴，在交流互鉴中感受世界文明的多姿多彩。

在“莫斯科的中国新年”活动上，舞龙、鼓乐、大型舞台秀、杂技表演、中国民乐音乐会等富含浓郁中国文化特色的活动吸引当地市民驻足参观和体验。“我对中国很感兴趣。中国文化很有吸引力，”专程和母亲来到活动现场的莫斯科中学生维多利亚说，“我希望学好中文，去中国上大学。”

莫斯科市旅游委员会主席科兹洛夫在活动现场致辞说，莫斯科市多地装点起中国红，民众感受到浓郁的中国新年气氛。他相信，此次活动将进一步深化俄中两国的传统友谊。

“中国春节民族音乐会”日前在德国杜塞尔多夫市音乐厅举行，这是中国中央民族乐团《天地永乐·中国节》春节欧洲巡演龙年的第一场演出。琵琶、胡琴、二胡、笛子奏响在莱茵河畔，现场观众沉醉在中国民乐中。

“美妙、和谐、精彩”，德国杜伊斯堡市政府中国事务专员托伊贝尔这样总结音乐会带给他的感受，“真是一次美好的体验”。观众巴尔岑说，中国民族音乐让他非常入迷，让他更加深入了解中国音乐文化。

“文化中国·华星闪耀”2024新春大型文艺晚会日前在匈牙利首都布达佩斯举行，中匈各界友好人士和外国驻匈使节齐聚一堂，庆祝中国龙年春节。歌曲《恭喜发财》《春节序曲》、舞蹈《大红灯笼》、民族鼓《滚核桃》、诗歌朗诵《我愿是激流》、音乐剧《花木兰》等中外节目在舞台上碰撞融合，赢得现场观众热烈掌声。

匈牙利国会副主席办公室主任帕普·乔鲍·加博尔说，在中国，龙是智慧和忠诚的象征。匈中关系从未像现在这么好，相信两国在龙年将进一步加强合作。

克罗地亚中国友好协会日前在萨格勒布举行招待会，热烈庆祝中国龙年春节。克中友协主席卡拉菲利波维奇在讲话中向在克华侨华人致以节日问候，并表示协会将一如既往地促进两国民间交往和友谊，助力两国关系发展。

“新春嘉年华”日前在新西兰南岛最大城市克赖斯特彻奇市举行。活动以大型灯展为依托，融入文艺表演、中国美食、传统游戏、大型烟花秀等，展示了底蕴深厚的中国文化。当地居民乔汉带着家人，与上万人一起兴致勃勃地参加活动，“太精彩了，3岁的儿子非常喜欢巨大的中国龙灯”。

春节前夕，日本东京塔再次点亮“中国红”。“祝福龙年”以及用不同字体书写的“龙”字滚动播出。日本公明党党首山口那津男在点灯仪式上说，东京塔点灯活动在日本知名度越来越高，期待未来在日本能看到更多的春节庆祝活动，也期待这些活动能更好地促进两国民众的友好交流。

津巴布韦首都哈拉雷迎来喜庆的中国龙年晚会。中国传统舞蹈、民乐、魔术、杂技、少林武术表演等给观众留下深刻印象。津巴布韦青年、体育、艺术和娱乐部长考文垂说，文化是一个社区、一个国家的支柱和基石。春节（农历新年）被确定为联合国假日是非常重要的。她祝愿中国在新的一年里繁荣昌盛。

在津巴布韦中津友谊中学，孩子们一招一式地跟着武术团队员练把式。学生贝农说，他第一次参加春节庆祝活动，“中国武术团向我们展示了如何练习武术，我真的很喜欢，也想加入其中”。

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