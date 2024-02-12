新华社维也纳2月11日电 通讯｜来，来！当奥地利狂欢节遇上中国春节

新华社记者刘昕宇 于涛

奥地利南部边境小城菲拉赫冬雨绵绵，但位于市中心的主广场附近却是一幅熙熙攘攘、人声鼎沸的节日场景。10日下午，数万名本地居民和游客聚集在此，参加一年一度的“狂欢节星期六”大游行。奇装异服与彩车互相映衬，狂欢节上特有的欢呼声“Lei Lei！”，好似中文发音“来，来”，声浪此起彼伏，好不热闹。

据记载，位于奥地利克恩滕州的菲拉赫市庆祝狂欢节已有近160年的历史。活动每年自11月11日开始，历时3个多月，最后以2月一个周六举行的大游行作为压轴大戏结束。这也是奥地利规模最大的狂欢节庆祝活动之一。

今年的“狂欢节星期六”大游行恰逢中国农历甲辰龙年正月初一，参加活动的游客和工作人员纷纷向记者送来新春祝福，并表示期待更多中国游客前来菲拉赫旅游、参加狂欢节活动。

当天下午，由数十辆彩车、约100个方阵组成的游行队伍穿过菲拉赫内城区，沿途向观众抛撒糖果和五彩纸屑，分发当地特色的热红酒。在主持人的带动下，游行队伍和路旁行人你呼我应、高喊“Lei Lei！”，一次次将活动气氛推向高潮。

据菲拉赫市旅游局商务总监西尔维娅·维恩斯贝格尔介绍，“Lei Lei！”是菲拉赫人仅在“狂欢节星期六”才会使用的特色打招呼用语。这个词并没有特定含义，不过当地人习惯用它来互赠祝福、烘托喜庆气氛。

身着红色大衣的维恩斯贝格尔还向记者打趣道，她从中国朋友那里了解到“Lei Lei！”的发音类似中文的“来，来”，“这个词没准儿是从中国传过来的，意思是欢迎来到这里”。

“我们欢迎中国朋友们来到菲拉赫，我们将展示本地最好的东西！新春快乐！”维恩斯贝格尔说。

菲拉赫市民克里斯蒂娜·霍赫施瓦策尔当天头戴大熊猫样式的帽子参加了游行。“今天我打扮成可爱的熊猫，是想祝中国朋友们新年快乐！”她说。

奥地利总统范德贝伦10日在社交媒体上祝贺龙年新春快乐。他发文说：“我祝愿旅奥的华侨华人和所有庆祝中国新年的人们龙年吉祥、身体安康！”

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