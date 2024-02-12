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漳州木偶剧团在巴黎精彩演绎《大名府》

2024年02月12日09:21 | 来源：新华网
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新华社巴黎2月11日电（记者乔本孝 高静）福建漳州木偶剧团10日在巴黎为法国观众奉上布袋木偶戏演出，其中包括中国剧团60多年前在法国改编首演的经典剧目《大名府》。

演出在埃菲尔铁塔脚下的“建筑与遗产之城”博物馆展厅举行。漳州布袋木偶传承保护中心副主任许洁莉介绍，《大名府》由中国皮影木偶剧团1957年访问法国演出时改编创作，并在巴黎马里尼剧场首演。

在演出后的互动环节中，12岁的法国男孩弗鲁瓦德维尔上手体验了木偶的操控。他说，演员的手法精细得难以置信，要想达到演员的水平需要很多年的训练。

博物馆建筑创意部副主任克里斯蒂娜·卡尔博尼参与了本次演出组织工作。她说，观众无论老小，都能轻松领会漳州布袋木偶戏讲述的故事情节，“这是它的动人之处”。据卡尔博尼介绍，本次演出是博物馆“福建土楼活化利用”专题展览的配套活动。今年是法中建交60周年，两国建筑从业者将继续加强交流。

今年是中法文化旅游年。本次演出是中法文旅年子项目“漳州闽南文化周”的一部分。文化周于8日在巴黎中国文化中心正式启动。

(责编：王禹蘅、常红)

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