新华社加沙2月11日电（记者柳伟建）据巴勒斯坦媒体11日报道，以色列军队当天密集轰炸加沙地带南部城市拉法和汗尤尼斯，造成至少68人死亡。

据多家巴勒斯坦媒体报道，以军11日继续对拉法多个地区展开空袭，当地医院已接收至少58名死者，另有数十人受伤。另据巴勒斯坦通讯社报道，以军当天在汗尤尼斯的军事行动造成至少10人死亡，大量死伤者无法被送往医院。

据巴勒斯坦加沙地带卫生部门11日发布的数据，以军过去24小时对加沙地带的袭击共造成112人死亡、173人受伤。去年10月7日新一轮巴以冲突爆发以来，以色列在加沙地带的军事行动已造成超过2.81万人死亡、逾6.7万人受伤。

以色列总理内塔尼亚胡9日要求以国防军和安全部门制定在拉法开展地面行动的计划。内塔尼亚胡10日接受美国广播公司采访时表示，以色列不进入拉法开展地面行动意味着“战败”。巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）11日表示，以色列对拉法发动地面进攻意味着“任何有关交换被扣押人员协议的谈判破裂”。

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