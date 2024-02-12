新华社巴格达2月11日电（记者段敏夫 李军）伊拉克武装部队总司令发言人叶海亚·拉苏尔11日发表声明说，伊拉克当天同美国主导的国际联盟在高级军事委员会框架下举行第二轮会谈，讨论逐步削减直至结束国际联盟在伊任务。

拉苏尔在声明中说，伊拉克在高级军事委员会框架下同国际联盟重启会谈，对军事现状、现阶段风险水平、作战环境及伊拉克武装部队战斗能力开展评估。双方将在会谈基础上为逐步削减直至结束国际联盟在伊任务设定时间表。

伊拉克总理媒体办公室1月27日发表声明说，伊拉克和美国当天启动首轮对话，讨论结束国际联盟在伊拉克的存在。伊拉克总理苏达尼主持了首轮对话，但没有公布更多细节。本月，美军接连空袭伊拉克境内目标，造成大量人员伤亡，导致会谈一度中止。

美国2003年发动伊拉克战争，2011年年底从伊撤军，仅留少量驻军。极端组织“伊斯兰国”2014年夺取伊拉克西部和北部大片地区，美国主导的打击“伊斯兰国”国际联盟随后增兵伊拉克。2022年1月，伊拉克总理新闻办公室发表声明说，国际联盟的战斗任务已结束，伊军方已接管所有军事基地，一些从事顾问工作的外军人员仍留在伊境内继续为伊安全部队提供支持。

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